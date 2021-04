Rosa Villacastín no se muerde la lengua y lanza un aviso a la hostelería de Madrid: "Me voy y no vuelvo"

Rosa Villacastín no quiere que Isabel Díaz Ayuso repita como presidenta de la Comunidad de Madrid. La periodista del corazón ha publicado estos últimos días en sus redes sociales mensajes en contra de la candidata del PP. "Tenemos que luchar porque Madrid sea lo que siempre fue: una ciudad abierta, acogedora, donde nadie se sentía diferente", escribía en su cuenta. Pero lo que no va a tolerar Rosa es que algunos establecimientos de hostelería de la capital se posicionen a favor de Ayuso con carteles o mensajes a favor de su candidatura.

Aviso, si entro en un bar o restaurante y tienen publicidad de Ayuso, me voy y no vuelvo.Los lugares públicos deben respetar la diversidad de opiniones. Después que voten a quien quieran. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) April 4, 2021

"Aviso, si entro en un bar o restaurante y tienen publicidad de Ayuso, me voy y no vuelvo.Los lugares públicos deben respetar la diversidad de opiniones. Después que voten a quien quieran", escribía la periodista. Un mensaje muy polémico y también muy comentado por sus seguidores en Twitter. "Hombre, es que si estás a favor de cerrar los bares como dice tu líder no sé qué haces yendo a uno tenga el cartel de Ayuso o no", le escribía uno. "Rosa, es un lugar público, pero de un inversor privado. Si ese señor o señora quiere poner un cartel de Ayuso es libre de hacerlo, al igual que Ud de no ir. (yo en cambio entraría encantado). Sólo faltaría que tenga que imponerle lo que desee poner en su escaparate", "La que no respeta la diversidad de opiniones es usted, porque los dueños de esos bares y restaurantes no están negando la entrada al que no es de derechas. El que pone una foto de Ayuso lo hace porque quiere, luego que entre el que quiera en su local" o "La izquierda no saber diferenciar lo público y lo privado", son algunos de los comentarios que han podido leerse.

La hostelería de Madrid se ha erigido en estas últimas semanas como uno de los grandes apoyos de la presidenta de la Comunidad al no ordenar el cierre de sus negocios. Por este motivo, algunos de estos establecimientos han mostrado gestos de complicidad hacia la candidatura que lidera la dirigente del PP. "Patatas a lo Ayuso", "Ayuso somos todos" o "Ayuso power" son algunos de los lemas que se pueden encontrar en varios locales de Madrid.

LA CRÍTICA DE ROSA VILLACASTÍN A CÉSAR CARBALLO

Una 'parcialidad' que a Rosa Villacastín no le gusta nada y así lo ha mostrado en redes sociales. Sus críticas a Ayuso llegan incluso a lanzar mensajes negativos sobre personas tan reputadas como César Carballo, médico de un hospital de Madrid y colaborador habitual en las tertulias para hablar sobre la evolución de la pandemia. "Nunca le he oido una crítica a la gestión de Díaz Ayuso. ni al consejero de salud. Perdón, me olvide que la sanidad de Madrid depende de la Comunidad de Madrid, siendo así se entiende su 'imparcialidad'", escribía el pasado mes de enero.

Nunca le he oido una crítica a la gestión de @IdiazAyuso ni al consejero de salud. Perdón, me olvide que la sanidad de MAdrid depende de la CM, siendo así se entiende su “imparcialidad”. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) January 31, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Rosa Villacastín cuenta lo que no se sabía del rótulo contra Leonor en TVE: estaba dentro del plató