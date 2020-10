Rocío Monasterio critica al PP por acercarse a Sánchez: "Quizás tienen algo que negociar con los jueces"

Este viernes, dado el revuelo causado, la moción de censura ha sido la protagonista de la mesa política de 'El Programa de Ana Rosa'. Las colaboradoras han hecho hincapié en el polémico discurso de Pablo Casado, líder del Partido Popular, con el que rompió las amarras con Vox. Es por esto por lo que, en el debate, Rocío Monasterio no ha dudado en arremeter contra Casado desde el primer momento.

"Los protagonistas de la moción eran los españoles. Los españoles con los que se colocó Vox para hacer frente al gobierno más negligente que hemos tenido en los últimos años. El gobierno de los 60.000 muertos por la pandemia, el gobierno que ha abandonado a los trabajadores, los que han pedido los ERTE sin contestación, de muchas familias que no llegan a final de mes y que no saben si tendrán trabajo el próximo mes...", declaró Monasterio nada más empezar para redirigir la conversación.

"Vox se colocó con todos esos españoles para denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez y a los comunistas", se justificó. "Y otros partidos no quisieron colocarse en la oposición a Sánchez", concluyó.

Asimismo, la política de Vox no ha tenido piedad con el Partido Popular tras no contar con su apoyo en la moción de censura. "Los partidos que estuvieran en la oposición a Sánchez, lo lógico habría sido una abstención y no un no", opinó muy firme. De la misma manera, Monasterio lanzó una dura acusación al PP: "El Partido Popular decidió colocarse cerca de Sánchez, ¿quizás es porque tienen algo que negociar con los jueces en los próximos días, no?".

Tras sus declaraciones, el resto de colaboradores enmudecieron sin saber reaccionar y se generó un incómodo silenció que Monasterio volvió a rellenar con sus argumentos: "No sabemos qué intereses hay por parte del partido". "No sé qué le hizo entrar en el ataque personal, eso es algo que nunca se debe hacer, es una muestra de inseguridad", agregó, haciendo alusión a las palabras que dedicó Casado a Vox en el Congreso.

"Tuvo la oportunidad de colocarse junto a muchos españoles que lo están pasando mal y oponerse al gobierno de Sánchez y los comunistas. Podría haber votado una abstención, que lo hubiera colocado en una oposición y no lo hicieron", concluyó la portavoz de Vox.