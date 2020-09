Rocío Carrasco se indigna con sus compañeros de 'Lazos de sangre': "Se habla de madre ausente y me miráis"

'Lazos de sangre'dedicó su programa de este viernes a Paco de Lucía. Tras emitir el documental, Boris Izaguirreinició el debate sobre lo visto en las imágenes sobre el artista, en el que contaron con Bibiana Fernández, Rocío Carrasco, Carmen Ro, Paloma Barrientos, Fernando Martínez y Antonio Fernández Montoya como colaboradores.

Durante la tertulia, los participante hicieron hincapié en la figura del guitarrista como padre, ya que en el documental se explicó que no había estado muy presente en la infancia de sus hijos, como conseciencia de su ajetreada vida de músico. En ese momento, Rocío Carrasco sintió la mirada de sus compañeros. Según la colaboradora, desviaron la mirada hacia ella con la intención de que se diese por aludida y comentase al respecto. "Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí", apuntó la hija de Rocío Jurado.

"Siempre he dicho que la ausencia de mi madre no la he notado, no la he sufrido. No lo he vivido como una cosa mala", explicó Carrasco. Ante esto, Carmen Ro opinó que "mejor la ausencia de un buen padre que la presencia de un mal padre o una mala madre".

Dada la situación, Izaguirre confesó a Carrasco que, al hablar de ausencias familiares, había pensado directamente en ella, ya que, debido a la famosa trayectoria de su madre, Rocío Jurado, había vivido una infancia alejada de ella.

La colaboradora mantiene una relación inexistente con sus hijos

A pesar de ello, la mayoría de los espectadores pensaron más en la experiencia de Carrasco como madre que como hija, dada la ausente relación que mantiene con sus hijos. Esto también se debe a que, justo ese mismo miércoles, la revista 'Lecturas' publicó una entrevista en la que Carmen Borrego confesaba algunas de las intimidades de su amiga: "Nunca perdonará a su hija".

Además, también salió a la luz la demanda que pusó al padre de sus hijos, Antonio David Flores. La mujer de Fidel Albiac tomó esta decisión al haberse hartado de escuchar como el colaborador de 'Sálvame' la dejaba de mala madre frente a las cámaras.