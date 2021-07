Rocío Carrasco habla alto y claro sobre el paso de Olga Moreno por 'Supervivientes': "No me extraña nada"

Rocío Carrasco comenzaba su nueva andadura en 'Sálvame' hace tan solo una semana, cuando estrenaba su sección 'Hable con ella'. Pese a que la hija de la más grande no suele hablar de Antonio David Flores ni de Olga Moreno, más allá de lo que contó en la docuserie, este martes ha sorprendido a los espectadores de Telecinco al hablar abiertamente sobre el paso de la mujer del padre de sus hijos por 'Supervivientes 2021' a su llegada al plató donde le esperaba Jorge Javier Vázquez.

El regreso de la hija de Rocío Jurado a los platós de Telecinco ha generado mucha expectación. Apenas un mes después de que terminara la docuserie, Rocío Carrasco afrontaba su primera tarde como colaboradora de 'Sálvame' en su propia sección, 'Hable con ella', asegurando que iba al programa a "escuchar, una cosa muy importante que no se ha hecho conmigo en mucho tiempo".





Esta semana, Carrasco afrontaba su primer cambio dentro de las tardes de Telecinco, y es que, pese a que su espacio está previsto para los miércoles, esta semana se ha llevado a cabo el martes. Un cambio que era desvelado en 'Ya es mediodía'. El programa presentado por Sonsóles Ónega, en su sección del Fresh, desvelaba que Rocío estaba maquillándose en las instalaciones de Mediaset, lo que hacía saltar todas las alarmas.

No se han confirmado los motivos oficiales de este cambio, pero algunos rumores apuntan a que la vuelta de los concursantes de 'Supervivientes', en la tarde del miércoles al plató, entre ellos, Olga Moreno, podría haber provocado tal cambio. Y es que, aunque las posibilidades son escasas, ambas podrían coincidir en los pasillos de Mediaset, un acontecimiento que Carrasco quiere evitar a toda costa.

Rocío Carrasco es recibida por Jorge Javier a su llegada al plató de 'Sálvame'

Lo que no ha evitado es pronunciarse sobre el paso de Moreno por Honduras. A su llegada hoy al plató de 'Sálvame' era recibida por Jorge Javier Vázquez, quién imitaba un llanto y le preguntaba a Carrasco si lo había visto, haciendo alusión a un momento de Olga Moreno en 'Supervivientes' en el que aseguraba que había criado a los hijos de Carrasco "sin rencor ninguno" y que no iba a dejar que "nadie" pisoteara a su gente.

Rocío respondía a Jorge Javier diciendo: "No, no lo he visto, me lo han dicho", a lo que el presentador le preguntaba que tal le parecía. "Pues no me extraña nada porque ella es una superviviente nata, lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle", aseguraba Carrasco de manera rotunda y sin titubeos.

-Rocío Carrasco: “Olga es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle” #HableConElla#yoveosalvamepic.twitter.com/soaK2pxhUf — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) July 20, 2021





Jorge Javier se ha mostrado visiblemente sorprendido por la respuesta y le ha preguntado si cree que debería ganar 'Supervivientes' a lo que Rocío decía: "hombre tanto como ganar". Vázquez buscaba más declaraciones de la hija de Rocío Carrasco y le lanzaba la pregunta de si ganara Moreno, si debería darle el 20% del premio, pero Carrasco evitaba mojarse en exceso diciendo: "parece que he ido allí o algo". Vázquez insistía y recibía una pregunta de vuelta: "¿tú que crees?", cerraba Carrasco.