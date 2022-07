Roberto Leal llama la atención a Santiago Segura al pillarle haciendo trampas en 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria.









"Santiago, hay un señor de seguridad contratado solo para ti"

De hecho, esta vez, Rafa ha sido quien ha arrasado en esta prueba, lo que ha despertado la competitividad de Santiago Segura desde el equipo liderado por Orestes. Rafa capitaneó el equipo azul junto a Andrea Duro y Falete, mientras que Orestes se unió con Santiago Segura y Carmen Conesa.

Como es habitual, todos se encontraban expectantes ante cada nota. Sin embargo, ninguno daba con la respuesta. "Solo puedo pensar en Mi agüita amarilla de Los Toreros Muertos", reconocía Orestes, siendo consciente de su error. Fue entonces cuando Roberto Leal tuvo que dar un toque de atención al actor y director.

"Tiene un poco más de reggae", soltaba de pronto Santiago Segura, intentando así hacer trampas para ayudar a Orestes. "Santiago, hay un señor de seguridad contratado solo para ti", le cortaba el presentador, señalando que no debía decir ese tipo de cosas para ayudar a su compañero.

No obstante esto sirvió de poco, ya que Rafa recibió el rebote y dio con la respuesta correcta al identificar las notas con 'Is this love' de Bob Marley. Como consecuencia, logró sumar cinco segundos más en su marcador. "Quiero mandar un saludo a mi padre porque de pequeño tenía un disco de Bob Marley, que lo escuchaba 300 veces a la semana y estaba esta canción. La tengo incrustada en mi cerebro", señalaba el concursante.