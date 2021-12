Roberto Leal revela quién le acompaña en cada grabación de 'Pasapalabra': "Esto no lo había hecho nunca"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Como consecuencia,Roberto Leal también se encuentra en un gran momento profesional. Además de convertirse en un mítico rostro de Atresmedia, dado que también presenta otros formatos de la cadena como 'El Desafío' o 'LEGO Masters', ha sido galardonado en varias ocasiones. Su reconocimiento es tal al frente del concurso de Antena 3 que ha recibido el Premio Ondas al Mejor Presentador.

No obstante, poco se conoce de cómo son sus rutinas antes de grabar el programa del Rosco. Es por esto por lo que, para satisfacer las peticiones de sus fans, el conductor del espacio lo ha querido compartir en redes sociales. Concretamente, el presentador ha resuelto la duda de quien es la persona que le lleva en coche cada tarde a grabar el programa.









"Aquí está Joaquín"

"Pues esto no lo había hecho. Conectar en directo en el viaje de casa hacia el trabajo, a Antena 3, porque hoy toca grabación de 'Pasapalabra'", comienza diciendo el comunicador desde su cuenta oficial de Instagram, mediante un vídeo en el que se le ve en el coche de camino a los estudios de Atresmedia. "Muchos me habéis preguntado y me habéis dicho, tu compañero, tu conductor, Joaquín, quien te acompaña cada mañana, es para comérselo. Ya os digo yo que sí", contaba.

"Es una persona elegante, culta, interesante, es romántico, es un hombre que cocina maravillosamente bien", le comenzaba describiendo Leal. "Yo le llamo 'Joaquín, el DJ del amor'. Es gloria bendita. Cada día lo mismo me pone pop, que me pone rock, R&B, que de pronto opera. Es Joaquín y quiero que le veáis en directo", anunciaba el periodista, haciendo referencia a que iba a hacer pública la imagen del conductor.

"Aquí está Joaquín", señalaba entonces Leal, mientras giraba la cámara y enfocaba al conductor frente al volante. "Quiero que Joaquín, como filosofo de la vida que también es, nos cuenta cómo se toma la vida. Es una persona que relativiza y disfruta de los pequeños momentos", le daba la palabra el presentador. "De todos. De los buenos y de los malos. Hay que disfrutar de todo lo que tenemos en la vida. La vida es un regalo", respondía Joaquín, desvelando así su identidad.