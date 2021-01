Roberto Leal frena a Tamara Falcó al quejarse de una prueba de 'El Desafío': "No continúo en el programa"

Este viernes, Antena 3 estrenó 'El Desafío', un concurso presentado por Roberto Leal en el que varios famosos deben enfrentarse a pruebas en las que tienen que ejercitar la fuerza, la memoria o la puntería. En la primera gala hemos podido ver a Ágatha Ruiz de la Prada, Ana Peleteiro, Pablo Puyol, Jorge Brazález, Kira Miró, David Bustamante, Gemma Mengual y Jorge Sanz como concursantes, y a Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura como jurado.

En tan solo el primer programa, el presentador se vio obligado a intervenir durante las valoraciones. La ganadora de 'Masterchef Celebrity 4' no sabía lo que se encontraría en el primer programa, por lo que se mostró muy sorprendida al ver la prueba de Ana Peleteiro y aseguró que casi le da un "infarto".

"La cama de la muerte, le han buscado un nombre que tranquiliza", decía el conductor del espacio para dar entrada al desafío de la atleta. Peleteiro apareció tumbada y atada de pies y manos y, mientras, comenzaba a caer una tabla con pinchos sobre ella. El reto consistía en salir lo antes posible para no ser aplastada.

"Estoy preocupadísima, esto me parece brutal. Me parece una máquina de tortura", comenzó diciendo Falcó, aparentemente asustada. Tras una breve espera, la concursante logró escapar ilesa de los pinchos, lo que hizo reacciones a Falcó. "¿Qué?", exclamó al ver cómo la plataforma caía sobre la concursante. "¡Me cago en la p…, no me hagáis esto!", pidió la hija de Isabel Preysler muy agobiada por lo que estaba viendo, a pesar de que la prueba ya había llegado a su fin.

"Estoy muy enfadada"

No obstante, la prueba terminó siendo un truco de magia de escapismo. Tanto el público como el jurado se quedó completamente atónito cuando vieron a Peleteiro sana y salva tras lograr escapar. "Estoy muy enfadada con Ana ahora mismo. Primero pensé que lo estaba haciendo muy mal, que estaba como desatada y que no podía salir. Y cuando han caído los pinchos sobre ti casi me da un infarto", dijo Falcó muy alterada antes de pasar a las valoraciones.

"En esa cama de la muerte, fíjate el nombre, sin profesores... Me parece que sigues teniendo el mismo mérito", opinaba Juan del Val tras ver el tructo de la participante. "A mí me enseñan esa cama y no continúo en el programa... Me voy en la primera prueba y paso", comentó la colaboradora de 'El Hormiguero' muy seria.

Ante la actitud de la jueza, el presentador se vio obligado a intervenir e interrumpirla para pararle los pies por sus declaraciones: "Eh... Estamos en el primer programa, Tamara... Después de dirigir una orquesta, no nos des tampoco...". "Pero esa prueba... ¡Hombre!", le reprochó Falcó al haberlo pasado tan viendo el reto Peleteiro.