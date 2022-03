Roberto Leal se emociona al despedirse de un mítico concursante de 'Pasapalabra': "Algo se rompe"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

El duelo estaba formado por Orestes y Jaime. Gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo ha puesto Orestes. Tanto que ambos superaban el programa número 100, siendo esta la primera vez que Roberto Leal daba paso a un duelo centenario en esta etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se convirtieron en algo habitual y esto hizo que, además de rivales, se hicieran grandes compañeros.

Sin embargo, este bonito duelo ha llegado a su fin. Este miércoles, Jaime ha caído derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, por lo que ha tenido que decir adiós a 'Pasapalabra' tras 102 programas luchando por el bote. Tras cometer el segundo fallo, su rival Elías, no se lo podía creer, el público rompía en aplausos y Roberto Leal cogía aire para despedir al concursante, siendo este un momento muy duro para el programa.









"Gracias por tu talento, Jaime"



De forma inmediata, el presentador y el concursante se fundían en un abrazo y Jaime dedicaba unas emotivas palabras al equipo del programa: "No pasa nada. Estoy un poquito triste y decepcionado, pero no vale la pena irse con esa sensación. Ha sido un placer, sois mi segunda familia". Por su parte, Roberto Leal le daba las gracias personalmente, recordaba su larga trayectoria y le decía: "Te has ganado el cariño de todo el público, y este ha sido el duelo más legendario de esta nueva etapa de 'Pasapalabra'. Te doy las gracias personalmente por tu trato, por tu educación exquisita, por tu cercanía, por tu conocimiento".

No obstante, quien se mostró totalmente derrumbado fue Orestes. En su despedida, Jaime ha querido acordarse de Orestes y dedicarle unas emotivas palabras. "Estoy encantado de haber compartido estos programas con él y muchísima suerte", le decía Jaime a quien era su rival. En este momento, Orestes se echó a llorar y apenas podía articular palabra. "Animo. Es un juego, ya está", le animaba Jaime. Este emotivo momento no se quedó aquí, ya que tanto Leal como Orestes han querido dedicarle unas palabras a Jaime desde sus redes sociales.

"Cuando una persona comparte contigo, con vosotros, 102 programas, algo se rompe en Pasapalabra. No terminamos de acostumbrarnos a esto. Gracias por tu talento, Jaime. Tu familia de Pasapalabra te agradece de corazón todas las tardes de emoción que nos has regalado. ¡Vuelve pronto!", le escribía el presentador desde su cuenta de Instagram, aparentemente emocionado. "Ya pasada la efervescencia del momento, quería agradecer a Pasapalabra por procurar la experiencia memorable de compartir tantos meses con una persona tan excepcional y autoexigente como Jaime. Todo un ejemplo de amor a cultura como eje que da sentido a la vida. Gracias", decía Orestes.





