Roberto Leal da un corte a Orestes por lo que le hace en plena prueba de 'Pasapalabra': "¿Estoy jugando yo?"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Pelayo. Desde que hace un par de meses tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa. A pesar de ello, tras un par de semanas, Pelayo se hizo con la victoria en la Silla Azul y Marisa tuvo que despedirse.

De igual manera, Orestes sigue teniendo ventaja por su experiencia en el formato y sigue destacando por su habilidad en La Pista Musical."2019. Por cinco segundos ¡Música!", decía Roberto Leal como primera pista para ayudar a los concursantes a dar con el tema elegido. Después de escuchar los primeros segundos de la canción, ambos participantes parecían totalmente descolocados, ya que no se la sabían.









"¿Estoy jugando yo?"

Orestes probó con 'Todo de ti' de Rauw Alejandro, pero no acertó. Después de cantarla, siguió reflexionando, mientras Pelayo no se hacía ni una ligera idea. "Esa no es, pero por ponerle un poco de pellizquito a la tarde", le respondía el presentador tras haberle dejado cantar un rato la canción errónea. "A mí me ha convencido... No tengo ni idea", afirmaba su rival de equipo azul.

"Escondernos los desperfectos y disimular", decía el conductor del espacio de Antena 3 como segunda pista. De forma inmediata, Orestes volvió a dar al pulsador para probar suerte. "¿Es Aitana?", le preguntaba el concursante al presentador, esperando una respuesta por su parte. "¿Estoy jugando yo?", reaccionaba Leal sin dar crédito, ya que no podía contestar a su pregunta para no darle más pistas al respecto. Este momento inundó el plató de carcajadas, mientras el veterano concursante seguía pensando en la canción.

"Te pregunto si es Aitana", insistía el participante. "No te lo puedo decir, Orestes. No te lo puedo decir", exclamaba el presentador alucinado. A pesar de ello, Orestes probó con 'Vas a quedarte' de Aitana, pero volvió a fallar. Finalmente, tras varios intentos por parte de Orestes, Pelayo fue quien acertó: 'Podría ser peor' de La casa azul. El participante dio con la canción con la última pista, aunque seguía sin conocer el tema. Mientras que Orestes había detectado que se trataba de La casa azul.