Roberto Leal confiesa en qué programa le gustaría participar como concursante: más allá de 'Pasapalabra'

Roberto Leal es uno de los presentadores del momento. Triunfa cada tarde al frente de 'Pasapalabra' con una audiencia fiel, que no se pierde de lunes a viernes el programa de Antena 3. Ha cerrado, hace escasas semanas, la segunda temporada de 'El Desafío', emitido en la noche de los viernes y ha arrancado un nuevo proyecto, de la mano de su productora, en el cual está detrás de las cámaras. Leal es el productor ejecutivo del nuevo programa de Telemadrid, que lleva el nombre de 'Madrid, Uno de Tres Millones'.

Roberto Leal comenzó a ganar relevancia en Televisión Española, gracias a 'España Directo', un programa que este viernes ha dicho adiós y al cual el presentador ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram. "Hoy se cierra uno de los programas de mi vida. La escuela donde me enseñaron que el oficio del reportero es un máster que ninguno podríamos haber pagado jamás", decía junto a varias fotos de su época en este espacio. Después llegó 'Operación Triunfo', el formato que le dio el impulso para convertirse en uno de los presentadores mejor valorados y más queridos de la televisión actual.





Sin embargo, en las últimas semanas el nombre de Roberto Leal ha sido noticia por convertirse en productor ejecutivo de un nuevo formato que ya se está emitiendo en Telemadrid. Se trata de un "formato de entrevistas a personas conocidas por todos, en el que cada protagonista forma parte de los tres millones de ciudadanos que viven en Madrid sin haber nacido aquí", según explican en una nota de prensa desde la cadena autonómica.

En este caso, el presentador es Jota Abril, una apuesta personal de Leal, quien asegura que tuvo "muy claro que tenía que ser él quien estuviese al frente del programa". Valor que sea "una cara muy familiar para los madrileños" y asegura que es "uno de los aciertos del formato".





¿En qué formato concursaría Roberto Leal?

A raíz de este nuevo programa, el presentador ha confesado en qué formato le gustaría participar como concursante. Ha sido en una entrevista para 'Bluper', en la que le han preguntado si "participaría" en 'Pasapalabra', 'El Desafío' u 'Operación Triunfo'. En un primer momento, el presentador reconocía que "le gusta" participar, es decir, "que el propio presentador participe, es divertido y que rompas el concepto de: 'No, no perdona, que soy presentador y no concursante'".

En ese punto, reconocía que "perfectamente podría concursar en un programa como 'El Desafío'". Sin embargo, en los otros dos citados no lo ve tan claro: "En 'Pasapalabra' no podría hacer un rosco porque no me llevaría el bote en mi vida. Y en 'Operación Triunfo', mi voz no da para ganarme la vida cantando".