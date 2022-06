Rafa señala a Roberto Leal por lo que le dice de su fallo en el Rosco: "Pero cuando el presentador también..."

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. Desde que hace un par de meses tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa. A pesar de ello, tras un par de semanas, Pelayo se hizo con la victoria en la Silla Azul y Marisa tuvo que despedirse.

No obstante, el concurso ha apostado por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul. En esta ocasión, fue Rafa quien tuvo que competir al inicio del concurso para enfrentarse a Orestes, dado que un fallo en el Rosco le jugó una mala pasada. Lo que no han dudado en recordarle todos los presentes en el plató.









"El equipo naranja te tiene que sabotear porque es su tarea"



"No doy crédito al Rosco de ayer. Prefiero fallar clamorosamente y que no sea porque me falta una letra... Entonces, da más coraje, pero, cuando están las tornas tan altas, cualquier fallo, por muy tonto que sea como el mío, te puede mandar a la Silla Azul. Sin pensar en eso ya, hay que hacerlo bien hoy", comenzaba diciendo Rafa. "La pizza, sin mozzarella", bromeaba Cristina. "La pizza con mascarpone está muy rica", se justificaba él.

"Vengo con energía, con fuerza... No voy a tomar pizza con mascarpone, evidentemente", se unía Manel Loureiro al vacile contra Rafa. "Vamos a darle a Rafa mucha energy", le animaba su compañero de equipo, David Civera, mientras se escuchaba por lo bajo "queso no". "De queso no... Me están cayendo...", aseguraba el concursante, tomándoselo con humor. "No es broma, pero a la pizza ya se le pone uno lo que le da la gana. Hemos visto cosas muy raras", apuntaba Roberto Leal. "Queréis dejar a Rafa ya en paz, pobrecillo", salía en su defensa Civera. "Insisto por él porque me divierte", decía el presentador, señalaba Rafa. "Bueno...", decía él muy irónico, provocando las risas de los presentes.

"Cuando cometes un fallo tonto, es legítimo que, por supuesto, el equipo naranja te tiene que sabotear porque es su tarea", apuntaba Rafa. "Luego, cuando el presentador también se suma...", agregaba, señalando Leal, quien lo recibió entre risas. "Mi admiración absoluta", reconocía el conductor del espacio de Antena 3.