Roberto Leal confiesa a Cristina Pardo qué pensó cuando Pablo Díaz completó el Rosco: "Sensaciones diferentes"

Cristina Pardo ha recibido este domingo la visita de Roberto Leal en 'Liarla Pardo', después de que el pasado jueves 'Pasapalabra' viviese un momento histórico después de que Pablo Díaz consiguiese llevarse el bote tras completar el rosco.

Este hecho ha provocado mucha expectación durante las últimas jornadas, sobre todo después de que Antena 3 publicase hace dos semanas una promo en la que se podía apreciar que estábamos ante el momento más esperado por parte de la audiencia, que en los últimos meses ha asistido a un auténtico 'combate' intelectual entre Dávila y Pablo Díaz.

Desde ese preciso momento, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a debatir sobre si era verdad que estábamos ante los últimos programas de Pablo Díaz o era una nueva estrategia del concurso para concentrar toda la atención de la audiencia, igual que ocurrió hace unos meses.









Victorias en el último segundo, muchos pasos, largos turnos respondiendo del tirón muchas palabras... Estas han sido algunas de las hazañas que han protagonizado ambos concursantes a la hora de enfrentarse al Rosco, una sección que se ha convertido ya en historia viva de nuestra televisión. Testigo presencial de estos momentos tan importantes en el concurso de Atresmedia ha sido Roberto Leal, que mantienen una relación de amistad muy fuerte con el violinista después de haber estado juntos en el plató de Atresmedia durante más de un año.

Roberto Explica cómo vivió el triunfo de Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

En este sentido, Cristina Pardo ha querido preguntar al presentador andaluz por cómo vivió ese momento, que ya forma parte de la historia de nuestra televisión: "Es un momento tan potente, más allá de lo televisivo en lo personal también, que cuando das un bote tienes que escuchar todo bien lo primero. Después tienes que coger aire para decir que se lo acaba de llevar. Eso lleva un tramo de tiempo ahí en lo que lo alargas un poquito. Al final me salió un pequeño gallo, pero también quería que él disfrutase un poco de esos segundos, que es su momento, y luego obviamente tenía claro que iba a abrazarle".

"El pobre no sabía dónde mirar. Me hace mucha gracia un gesto que hace, y es que cuando le digo que sí tiene la delicadeza de quitarse las gafas, apoyarlas en el atril y pensar que ahora vienen los abrazos y todo lo que pudimos ver después. Fue muy emocionante porque estuvimos más de un año juntos", ha explicado el presentador.

Por último ha explicado el presentador qué se le pasó por la cabeza cuando se dio cuenta de que Pablo Díaz había conquistado el Rosco: "Desde que lo viví hasta que se emitió yo tenía unas sensaciones diferentes. Sabía que había sido algo muy emocionante pero cuando lo vi en casa sentí cosas distintas. No me dio tiempo a pensar, solo se me pasó por la cabeza que este momento, con el que yo también soñaba como presentador, ha llegado y se lo merece".