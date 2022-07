Roberto Brasero confiesa el complicado momento que vivió durante su paso en Telemadrid: "Acabó ocurriendo"

Roberto Brasero es un mítico rostro de Atresmedia, concretamente como figura meteorológica. El presentador cuenta con una amplia trayectoria como periodista y con una década a sus espaldas presentando el espacio 'Tu Tiempo' en Antena 3, además de como colaborador habitual de 'Espejo Público'. De hecho, se convirtió en el sustituto de Susanna Griso cuando ella dio positivo en coronavirus. El periodista lleva ya diecisiete años trasladándonos puntualmente las previsiones del tiempo cada día.

Como consecuencia, desde el pasado mes de mayo, el comunicador se encuentra al frente de 'Mundo Brasero'. Este espacio se emite cada domingo a partir de las 19:40 horas y se dedica a abordar todas las preocupaciones de los ciudadanos como el tiempo o el precio de la luz. A pesar de ello, su cuota de audiencia es de un 7%, unos seis puntos por debajo de la media de la cadena. De la misma manera, sigue compartiendo mesa con Griso cada mañana, incluso cabe la posibilidad de que vuelva a coger las riendas este verano durante las vacaciones de la presentadora, aunque "no tiene conocimiento de nada de eso".

"Lorena es la sustituta principal. Ya lo hice algún día de Navidad, en Semana Santa y ahora que ha tenido Susana el covid-19. El primer día te cuesta más adaptarte y el segundo y tercero coges rodaje. Como todo es practicar.", cuenta sobre cómo fue convertirse en presentador en una entrevista para 'El Confidencial'.









"En mis inicios de Telemadrid"



"Fíjate en la importancia de la versatilidad. Había la necesidad porque faltaba la titular, que era Susanna Griso, y la sustituta oficial, que es Lorena García. El tercero que se pasaba por allí era yo. Entonces, te quitas el traje de hombre del tiempo y te pones el de presentador. Si no te lo pones, no sabes si te va a sentar bien y si no sales y lo haces tampoco sabes si va a estar bien. Al final, fíjate, lo haces, sales y parece que sí ha gustado", recuerda en el mencionado medio.

Asimismo, también ha recordado su trayectoria profesional y algunos de sus momentos más complicados por no ser meteorólogo y ejercer como tal. "Si hago memoria, creo que en mis inicios de Telemadrid sí acabó ocurriendo eso", confiesa Brasero sobre si en algún momento se ha sentido criticado por ello. "Pero creo que, al final, tú te sometes a un examen diario de la audiencia. Empecé dando el tiempo en Telemadrid en el año 2000 y estamos en 2022, a mí me parece mucho tiempo", señala.

"Al principio, podía albergar las dudas de sentirme un intruso en un sector de físicos o geógrafos. Sin embargo, con el paso del tiempo, vi que bien podía venir de la comunicación y hablar del tiempo o venir de la física, lo importante es saber de lo que hablas y saber contarlo. El hecho de que tengamos la confianza de la gente significa que se enteran de lo que contamos y que valemos para esto", asegura el comunicador.