Risto Mejide sorprende al hablar así de la subida de impuestos: "A los que nos ha ido bien en la vida"

Risto Mejide se encuentra acaparando tanto los medios de comunicación como las redes sociales desde hace unos días por su situación sentimental. Después de siete años juntos y una hija en común, Laura Escanes y Risto anunciaron su ruptura. Fueron ellos mismos quienes lo confirmaron con un comunicado a través de sus redes sociales.

"Gracias, Laura Escanes, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Solo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrato", comunicaba el presentador de 'Todo es mentira' desde su cuenta de Instagram.

"Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", decía Escanes por su parte.

Unas horas después, dadas las reacciones, Risto se volvía a pronunciar al respecto: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá se salga de esto".





"Yo estoy feliz de que me suban los impuestos"

Sin embargo, esta vez, el comunicador ha revolucionado las redes sociales por otro tema que ha resultado ser muy polémico. El presentador de 'Todo es mentira' se ha mojado a la hora de hablar de lo que significa para él pagar impuestos. "Yo estoy feliz de que me suban los impuestos. En serio. Creo en el Estado de Derecho y hay coberturas que ni podemos ni debemos perder. Sobre todo para los más desfavorecidos. Si hay un momento en el que toca arrimar el hombro a los que nos ha ido bien en la vida, es ahora", escribía desde su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, el comunicador ha querido posicionarse y declarar que la gente que tiene más dinero debería estar a favor de pagar más impuestos por los más desfavorecidos. Sus palabras han generado una gran repercusión en redes sociales, acumulando más de 7.800 'me gusta' en menos de tres horas, además de cuentos comentarios en los que muchos se mostraban en desacuerdo, aunque también había algunos que le apoyaban.