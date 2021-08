Risto Mejide rompe su silencio y reacciona a la complicada decisión que ha tomado Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes siempre se han caracterizado por ser una pareja que no duda en manifestar su amor públicamente. Fue en 2015 cuando ambos hicieron pública su relación, siendo conscientes de todas las críticas que recibirían por su diferencia de edad. Ella tenía 19 años y él 41. Sin embargo, desde hace siete años, son inesperables.

Su relación fue muy polémica pero, con el paso de los años, han demostrado que lo suyo se trata de una verdadera historia de amor. En 2017 se dieron el 'sí quiero' y, el 2 de octubre de 2019, comenzaron a hacer crecer su familia con el nacimiento de Roma, su primera hija. Actualmente, forman una bonita familia, de la que también forma parte el hijo del publicista, fruto de su anterior matrimonio. Aunque han pasado los años, muchos usuarios de redes sociales siguen criticando a su pareja por la diferencia de edad y se encuentran expectantes ante cualquier movimiento de la pareja.

Es por esto por lo que, este miércoles, la influencer ha comunicado a sus seguidores que ha decidido ausentarse de las redes sociales durante un tiempo con el objetivo de cuidar su salud mental. Una decisión que resulta algo llamativa, ya que Escanes se gana la vida con las redes sociales. Sin embargo, cree que necesita tomarse un descanso.

"Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero", ha comenzado diciendo en sus redes sociales, haciendo referencia a todas las críticas y amenazas que recibe a diario. No obstante, antes de dejar aparcadas sus redes, ha querido hablar de TortillaLand, una nueva serie de Minecraft ideada por los streamers Auronplay y Perxitaa.

Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero?? — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 10, 2021





"Sobre el inicio de Tortilla. Desde el momento que me anunciaron y me invitaron ya os conté que tenía unos viajes en agosto y podría entrar en septiembre. Así que en principio nos vemos en septiembre", declaraba la mujer de Risto Mejide, dejando caer que su descanso durará menos de un mes. "Y sí, es una oportunidad increíble, pero recordad (y me lo recuerdo a mí también) que lo más importante es la salud mental de cada uno", insistía Escanes.

"Me da igual las views, el alcance, o el momento que sea si yo no estoy bien. Cuídate para poder dar lo mejor de ti cuando estés preparado", zanjaba la influencer, dejando claro que la salud y su familia es lo primordial.

(Aclaro que todo esto ya lo saben desde la organización desde el minuto que me invitaron). Gracias otra vez por los mensajes y nos vemos pronto ?? — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 11, 2021

Esta complicada decisión ha resultado ser muy llamativa, ya que dejará a sus seguidores sin contenido durante un mes. Lo que también significa que estará una temporada dejando su trabajo a un lado, lo que supondría recibir menos ingresos en el mes de agosto. Sin embargo, ha dejado claro que la salud mental es lo primero.

Dado el revuelo causado, Risto Mejide ha salido en defensa de su mujer y no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente. "Mi amor es valiente. Y eso me hace admirarla todavía más. A tu lado, apoyándote incondicionalmente", reaccionaba el presentador de 'Todo es mentira' desde su cuenta oficial de Instagram, rompiendo así su silencio sobre la decisión de Escanes por todas las críticas que han recibido estos últimos días.





"La misma bromita es ya cansino"

Aunque nunca ha logrado librarse de las críticas, han sido unos comentarios sobre su hija y su marido lo que le ha llevado tomar una decisión. La joven se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en la montaña y decidió compartir una tierna imagen con su pequeña, cuya vestimenta ha sido el objetivo de los comentarios. En la foto se puede ver a Roma con unos vaqueros, deportivas blancas y un chubasquero, un conjunto que muchos han considerado excesivo para el calor que hace en verano.

"Qué abrigada va Roma", "Por qué va tan abrigada la niña" o "¿No tiene calor la cría tan tapada?", le reprochaban a la influencer. "Se quejaba del viento en bicicleta (ella no pedaleaba y la que sudaba era yo jeje)", explicaba Escanes. Sin embargo, no ha sido solo esto lo que le ha llevado a ausentarse durante un tiempo. Como ya ha hecho en otras ocasiones, la catalana comenzó a responder a las preguntas de sus seguidores y no tardaron en llegar comentarios sobre su matrimonio.

"¿Qué se siente al ser la sugar baby de Risto?", le preguntaban. "Después de 6 años, seguir con la misma bromita es ya cansino", respondía ella, algo cansada por este tipo de comentarios. "¿Cómo puedes estar con un tío tan mayor y raro? Es porque te viene bien para tus operaciones y eso ¿No?", insistían usuarios de Instagram.