Risto Mejide responde a Joaquín Prat por las palabras que le dedicó en 'Cuatro al día': "Me ha sorprendido"

Risto Mejide y Joaquín Prat se caracterizan por ser dos de los presentadores de Mediaset que más se mojan acerca de las cuestiones de actualidad. Esta vez, ambos se han mostrado muy claros a la hora de hablar del aumento de los contagios por coronavirus y cómo influye en ello los no vacunados. Estos últimos días se ha informado de un aumento de contagios por la covid-19. Ante esto, comunidades como el País Vasco ha decidido adoptar una serie de restricciones para frenar la pandemia y con la intención de no perjudicar las fiestas de navidad.

Este tema ha sido abordado en todos los medios de comunicación y también llegó a 'Cuatro al día', donde analizaron la situación con Robert Güerru, médico del Hospital del Mar. El sanitario destacó la importancia de la vacunación, dado que gracias a ella los ingresados en la UCI han disminuido notablemente en los últimos meses.

"Obligar a algo tan personal como es la vacunación es algo muy complicado", declaraba el doctor. "Creo que éticamente es difícil y creo, además, que no es legal. Tenemos que intentar convencer por la vía de los hechos", agregaba tras afirmar que es la vacunación lo "que nos va a ayudar a salir de esto".

A raíz de esto, el conductor del espacio de Cuatro tomó la palabra y no dudó en dejar clara su opinión. "Yo sé que Risto defendía ayer en su programa algo así como 'arrinconar' a los no vacunados, y yo no puedo estar más lejos de esa opinión", comenzaba diciendo Prat, señalando directamente a su compañero de cadena. "Hay que tener en cuenta que la vacuna no es obligatoria, de modo que tú no puedes aislar a la gente. Asumiendo el riesgo y sabiendo lo que hay... ¡No los puedes aislar!", opinaba.









"En Mediaset España cada uno piensa como le da la gana"

"Es un riesgo que asume el que no se vacuna... Contagiar", reconocía, a pesar de que "también puede contagiar una persona vacunada". Sin embargo, está demostrado que el riesgo de hospitalización es mucho más bajo en aquellas personas que han decidido vacunarse y tener la pauta completa.

"Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien", decía por su parte Risto Mejide en 'Todo es mentira', haciendo referencia a las medidas que ha tomado Austria por el gran aumento de contagios como no permitir a los no vacunados salir de casa, a no ser que sea por motivos de trabajo o para ir al supermercado.

"Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hay que pensar en todos", opinaba el presentador de 'Todo es mentira'. Asimismo, el comunicador aprovechó para responder a Joaquín Prat, quien no había dudado en nombrarle el día anterior en 'Cuatro al día'.

"Obviamente, en Mediaset España cada uno piensa como le da la gana. Además, esta es una empresa que premia el pensamiento libre, con lo cual nada qué decir... Si lo que cree es eso. Yo me pregunto ¿Por qué hay gente como él que lo piensa? Y eso, desde luego, no va ir en menoscabo de mi opinión sobre él, pero sí me sorprende. Me ha sorprendido mucho", confesaba Risto, dejando claro que no se lo había tomado mal, pero le había sorprendido mucho las palabras de su compañero.