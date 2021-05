Risto Mejide manda callar a Marcos de Quinto en 'Todo es mentira' y él abandona el plató: "¿De acuerdo?"

Este martes, la decisión de Santiago Abascal de cancelar su mitin en Ceuta y el revuelo causado por ello ha acaparado todos los medios de comunicación y ha sido analizado por Ana Pardo de Vera y Marcos de Quinto en 'Todo es mentira'. A raíz de este debate, ha surgido un tenso intercambio de opiniones entre ambos colaboradores, por lo que RIsto Mejide se ha visto obligado a intervenir y frenarles en pleno directo.

Lo que ha empezado como un enfrentamiento entre Quinto y Ana Pardo de Vera, ha terminado en un conflicto entre el mencionado colaborador y el conductor del espacio de Cuatro. "Lo que es importante es que, nos guste o no nos guste el discurso de unos y de otros, lo que no puede ser es que unos puedan hacer actos en función de que tengan en contra manifestaciones y si no, tienes a Bildu festejando en País Vasco las recepciones de etarras", repetía Quinto.

En primer lugar, Marcos de Quinto se ha mostrado en desacuerdo con la culpabilidad que está recibiendo Vox en el plató de Cuatro por el acto que había organizado: "La seguridad no se puede garantizar y la culpa va sobre VOX y no sobre los que amenazan la seguridad de ese acto". Ante esto, el presentador le ha corregido y ha asegurado que no están culpando a nadie: "Nadie le está echando la culpa a nadie, lo que estamos analizando es si ese acto era pertinente o no con la que está cayendo".

"Lo de pertinente, decidirá el partido lo que quiere hacer", insistía Quinto. "Cualquier partido debería ser juzgado por nosotros en función...", intentaba defender Risto ante las constantes interrupciones de su compañero, quien no le dejaba hablar y repetía que lo que no es pertinente es que se hagan actos de homenaje a terroristas en el País Vasco. "¡Marcos, por favor!", exclamaba el publicista para frenar al colaborador y retomar el orden en el plató.









"Te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo. ¿De acuerdo?", le daba un toque de atención el presentador a Quinto, muy serio al encontrarse molesto con su actitud. "Aquí hay un presentador ¿de acuerdo? y, si quieres, cuando te dé paso dices lo que tú quieras y te dejo el tiempo de manera muy respetuosa", sentenciaba el comunicador para poder dar paso a un vídeo sobre los recortes en Atención Primaria que prepara el Gobierno de Ayuso. "Perfecto", se limitaba a decir el colaborador, muy ofendido con la reacción de Risto.

Después de emitir el vídeo, el presentador informaba a los espectadores de que Marcos de Quinto había decidido abandonar el plató. "Durante la emisión de este vídeo, Marcos de Quinto ha decidido levantarse y abandonar el programa", aseguraba el comunicador sin dar crédito ante lo que acababa de pasar.

"Ha decidido abandonar el programa"

"Seguramente él tendrá sus razones. No nos las ha explicado, solo se ha levantado y ha dicho: '¿Me despido o me despido amablemente cuando volváis del vídeo?' Y le he dicho 'haz lo que quieras, Marcos', y ha decidido abandonar el programa. De hecho, está ahí fuera y la dirección del programa está hablando con él", reconocía el presentador.

"Nosotros nos debemos a vosotros, a que se realice un debate de manera sosegada, respetando los turnos y a quien no le guste que le corten o le digan que hay un moderador, pues que se monte un monólogo en un programa de televisión. Pero aquí hay muchas opiniones que queremos escuchar, no solo una", se justificaba Risto, dejando caer que el colaborador se había ido tras su toque de atención.

A pesar de lo sucedido, el programa ha dado la oportunidad a Quinto de recuperar su asiento, pero ha rechazado la oferta. "No ha vuelto Marcos. Yo insisto en lo que he dicho antes de la pausa. En este programa hay que respetar los turnos y no tenemos tiempo para que alguien se casque un monólogo sin poderle interrumpir", se mantenía firme el comunicador. "Yo tendré mi manera de decir las cosas, que igual son un poco bruscas, eso sí lo reconozco. No soy el rey de la diplomacia. Pero tengo que conducir el programa y ya está", revelaba Risto tras asegurar que "no hay ningún tipo de animadversión hacia Marcos".