Risto Mejide lanza una advertencia a Paz Padilla a pesar de sus disculpas: "Tiene una semana"

El pasado viernes, Risto Mejide corroboró la llegada de 'Todo es verdad' este martes. Este anuncio dio pie a una guerra con Paz Padilla y así lo avisó el propio presentador antes de lanzar la promo de su nuevo programa: "Yo sé que la emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra pero le pido a esa gente que va a verse interpelada que piense en el beneficio de esta investigación".

El conductor del espacio de Cuatro informó de que iba a ser una entrega que se centrada en desmontar la pseudociencia y la biodescodificación. Pero el momento más sorprendente llegó cuando Paz Padilla salió en pantalla junto este comentario: “Algunas víctimas son personas muy conocidas”. En el vídeo aparece la presentadora de 'Sálvame' aconsejando “a todo el mundo” la biodescodificación porque “son personas que estudian las emociones”.

De forma inmediata, la presentadora de 'Sálvame' reaccionó en sus redes sociales, aunque no de forma directa. "Meditar me da Paz, hay gente que debería hacerlo para descubrir que hay debajo de su ego, todos tenemos ego, pero ¿Quiénes somos realmente? La meditación te acalla el ego y sale tu verdadero yo", escribía la actriz. No obstante, tras el revuelo causado por este intercambio de reproches, Paz volvió a pronunciarse en un vídeo desde su cuenta de Instagram.

"Quiero pedir disculpas. No me he explicado bien o se me ha malentendido. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación, me refiero a las emociones y cómo entenderla. Y sobre todo lo que a mi me ha ayudado que es la meditación", comienza explicando la presentadora de 'Sálvame'. “Estoy totalmente en contra de esa pseudociencia en la que hablan de curaciones milagrosas. Por favor, no abandonéis nunca los tratamientos de radioterapia y quimio. Yo en este proceso he aprendido a entender las emociones y recomiendo lo que me ha ayudado”, agregaba.

"Paz Padilla tiene una semana"

No obstante, esto no ha bastado al presentador de Cuatro y ha seguido hacia adelante con la entrega en la que señala a su compañera de cadena. A pesar de ello, este martes, la escaleta de 'Todo es verdad' hizo un cambio de última hora. Como consecuencia de la detención de José Luis Moreno, Mediaset decidió cambiar el tema del episodio debut del formato. Finalmente, la noche del martes, Risto se puso al frente de su nuevo programa en prime time y lanzó un especial sobre la ‘Operación Titella’, para contar la verdad sobre las estafas del productor.

Sin embargo, el reportaje en el que aparece Paz Padilla se emitirá. Nada más arrancar 'Todo es mentira', el presentador informó a los espectadores sobre los cambios de escaleta: "Cuando os he dicho que esto era un programa de investigación y actualidad iba en serio. Y tan en serio, que todo lo que os hemos avanzado estos días no lo vamos a emitir esta noche. Básicamente hoy a las 23.00 horas os vamos a contar toda la verdad una de las noticias más importantes para los que nos dedicamos a esto y que saltaba a las 9 de la mañana y que lo ha cambiado todo".

“Obviamente, lo de la biodescodificación lo emitiremos la semana que viene, así también Paz Padilla tiene una semana para respirar”, agregaba el comunicador muy sarcástico, haciendo caso omiso a las disculpas de quien fue su compañera en 'Got Talent' y a pesar de las constantes aclaraciones que la actriz ha dado desde que se hizo pública la polémica promo de Cuatro.