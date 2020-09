Revilla se enfada con Pablo Motos por una pregunta de su anterior visita: "Me hiciste una faenuca"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a visitar 'El Hormiguero' como "invitado Infinity", aunque ha sido su primera aparición en esta nueva temporada del programa. Antes de abordar temas de actualidad, el político se sinceró con Pablo Motos sobre algo que sucedió en su anterior visita. El presidente de Cantabria ha sorprendido a Motos al reprocharle que, en su última intervención en el plató, le hizo "una faenuca".

"Yo que no te suelo decir qué me tienes que preguntar, pero tenía interés en promocionar Cantabria durante la pandemia porque quería salvar el verano y la hemos tenido llena de gente", comentó Revilla.

El cántabro reconoció que siempre hace "ese tipo de entrevistas con un fin": "Vengan aquí, un lugar seguro y donde estarán mejor que en otros sitios con más aglomeraciones...", explicó haciendo referencia a su tierra. "Te dije: Pablo, ¿me puedes hacer una pregunta? Pero para que no lo contaras aquí", regañó a Motos entre bromas.

"Pregúntame para yo soltar el rollo", le recnoció Revilla. "Y yo te hice la pregunta, pero lo conté porque ¿Qué te crees? ¿Qué soy un muñeco? Te hago la pregunta porque tú me lo has dicho", respondió el presentador.

"Bueno, ahora toca hacer la pregunta que me has obligado que te haga", recordó el invitado de su anterior visita, haciendo alusón a lo que dijo Motos antes de introducir su cuestión sobre Cantabria. "Pues no haberme dicho que te la hiciera... No entiendo esta discusión", concluyó el presentador.

Revilla siguió insistiendo en que su manera, más disimulada, habría quedado mejor ante las camaras. No obstante, para redirigir la conversación, Motos le respondió con la siguiente pregunta: "Pero te fue bien, ¿o qué? ¡Si se llenó Cantabria!".

"Efectivamente hemos tenido muchísima gente en Cantabria. Afortunadamente, se ha salvado el verano en un sector clave de la economía de España", asintió el invitado. "Ahora pregunto no cuántos infectados hay cada día, sino cuantos tengo en hospitales. En abril teníamos 600 en las camas y 70 en la UCI, y ahora tenemos 55 en las camas y 6 o 7 en las UCI. No es lo mismo", quiso añadir.