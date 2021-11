El reproche de un colaborador a Ferreras: "Usted lo pasa muy de puntillas, pero me abochorna"

Este miércoles, Antonio García Ferreras ha vuelto a plantear diversos debates en 'Al Rojo Vivo'. Un formato que reflexiona sobre la actualidad política y epidemiológica con reputados expertos. El periodista, en un momento dado, ha recordado que los datos de coronavirus no se actualizaron el pasado 9 de diciembre.Era festivo únicamente en la ciudad de Madrid. En la Comunidad y el resto de España, por tanto, se trataba de un día laborable. Este comentario, que hacía Ferreras de forma muy rápida, ha sido recriminado por parte de un colaborador. Para Miguel Sebastián, Ferreras lo había mencionado muy de "puntillas".





Así se ha indignado Miguel Sebastián con el hecho de que Sanidad no diese datos de la evolución de la covid-19: "A mí me abochorna como español. Primero que seamos de los pocos países del mundo que no da datos los fines de semana. Tampoco damos datos ya los festivos nacionales. Pero no dar los datos porque hay una fiesta local que ni siquiera es de la Comunidad de Madrid a mí me avergüenza como español".









De hecho, Sebastián ha asegurado que estamos en una situación delicada de la pandemia por el rebrote que se está extendiendo por toda Europa. Respecto al nivel de vacunación, el colaborador de 'Al Rojo Vivo', también ha querido poner de manifiesta lo que está sucediendo en Singapur para que no se baje la guardia en España. "Me deja tranquilo hasta cierto punto. Singapur ha tenido 100.000 casos en toda la pandemia hasta el 1 de octubre. Y 100 muertos. Desde esa fecha, se han duplicado los casos y las muertes. Y Singapur tiene más del 86% de la población con pauta completa. Por tanto, aquí está pasando algo que a mí no me acaba de dejar tranquilo".

En España, la pandemia tiene una cierta tendencia estable respecto a otros países europeos. Una situación que no debe hacernos olvidar la circunstancia crítica que atravesamos en 2020. El Instituto Nacional de Estadística ha trasladado los datos de fallecidos de ese año y se constanta que la covid-19alteró las cifras de mortalidad habituales. El coronavirus fue la tercera causa de muerte en España únicamente superada por las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores.

El doctor Carballo habla claro sobre lo que puede pasar este invierno con la covid-19 en España

Otra de las voces expertas que más informan sobre la evolución de la covid-19 es el doctor César Carballo. Este sábado, acudía a un programa de televisión y aseguraba que "este invierno puede ser un problema". Según este facultativo, no se está haciendo un adecuado control de casos y esto podría también complicar la evolución del virus.

A pesar de ello, Carballo aseguraba que "hemos hecho bien los deberes", aunque apuntaba que siempre se puede hacer mejor, refiriéndose al caso de Benidorm."Si nosotros dejamos entrar a gente de países con incidencias muy altas, sin PCR de entrada, nos puede pasar lo que pasa en Benidorm. Juntar a gente muy mayor con gente infectada es un problema", explicaba.

La pandemia, por tanto, continúa activa y no debe hacernos bajar la guardia. Esa es la principal premisa que alcanzan los expertos.