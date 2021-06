Un reportero de TVE sufre un 'mal trago' en plena conexión con Carlos Franganillo: "Está sobre nosotros"

Un reportero de TVE se ha enfrentado este miércoles a una de esas intervenciones que no se olvidan, aunque pasen los años. La crónica se ha emitido en el telediario de las 21.00 de la noche, presentado por Carlos Franganillo.

La escena ha tenido lugar en plena ciudad de Madrid, justamente en las instalaciones de TVE en Torrespaña. El periodista, Adrián Arnau se ha tenido que enfrentar 'contra viento y marea' a la actualidad para poder informar a todos los espectadores de la situación climatológica que se estaba viviendo en la capital de España durante las últimas horas de este miércoles.

Des esta manera, Arnau ha decidido prescindir totalmente de paraguas y enfrentarse a los reveses meteorológicos solo con el micrófono. Al final, el periodista del ente público ha salido empapado de la cobertura informativa.

La crónica más arriesgada de Adrián Arnau en TVE

"Y de hecho no solamente no ha faltado a la cita, sino que sigue muy presente y de hecho muchísimo más de lo que ha estado presente durante todo el día. Ha comenzado avisando el cielo que avecinaba una gran tormenta y como podemos ver está ya sobre nosotros. Ha caído una fuerte granizada, está arreciando cada vez más y los coches de momento no tiene muchas dificultades para avanzar, aunque ya están levantando mucha agua. También hemos visto ciertos rayos, hemos escuchado truenos. El granizo ha caído y ahora de momento es la lluvia, pero la intensidad continúa y parece que va a seguir así, al menos durante un buen rato", ha explicado el periodista para describir una noche de gran inestabilidad atmosférica en el centro del país.

Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error. A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. Pero vaya, q solo es agua! Y así de bien me han cuidado??! Todo ok!?? Feliz noche! pic.twitter.com/c66v8EoOoe — Adrián Arnau (@adrian_arnau) June 16, 2021

Como se esperaba, el vídeo ha circulado como la espuma por redes sociales, consiguiendo casi 10.000 visitas en la cuenta oficial del Telediario en la red social Twitter. Además, el periodista ha querido después explicar cómo ha superado la situación publicando una imagen desde el camerino de TVE en la que mostraba cómo dos de sus compañeras le ayudaban a secarse tras el gran chaparrón que ha vivido bajo el Pirulí. "Calma, por favor. Estaba bajo techo. He sido yo el que ha rechazado el paraguas porque pensé que no lo necesitaría. Error. A diez segundos del directo, la cosa ha arreciado mucho y ya hemos tirado. ¡Pero vaya, que solo es agua! ¡Y así de bien me han cuidado! ¡Todo ok! Feliz noche!".

Adrián Arnau es uno de los rostros más conocidos de los telediarios, sobre todo en sus ediciones nocturnas, presentadas por Carlos Franganillo. En este sentido, hace unos meses el periodista del ente público se hizo viral por una escena que vivió en la Puerta del Sol, cuando varios ciudadanos no le dejaron informar con facilidad debido a las molestias que le causaron a él y a su operador de cámara.