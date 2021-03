Un reportero de La Sexta es agredido en plena calle por un espontáneo: "Le han empujado"

Estas últimas semanas, el turismo en plena pandemia está acaparando todos los medios de comunicación. El ocio nocturno en la Comunidad de Madrid está dando mucho que hablar y está resultando ser muy polémico, lo que también está sirviendo como argumento contra la gestión de los políticos ante la pandemia.

El equipo de 'Mas vale tarde' salió a las calles para demostrar lo que está sucediendo en la noche madrileña. Sin embargo, no han sido las únicas escenas que han denunciado en directo, ya que un reportero fue agredido junto a su cámara cuando fue atacado por un grupo de jóvenes que se encontraban en un bar.

El reportero y el cámara se trasladaron a una calle muy concurrida del centro de Madrid. Ambos acudieron para enseñar tanto a Mamen Mendizábal como a los espectadores cómo se estaba viviendo la polémica generada en torno a la hostelería y a los turistas. Asimismo, demostrar la conducta de los jóvenes, ya que la Policía intervino en 353 fiestas ilegales en tal solo un fin de semana.

El tenso momento llegó cuando el periodista se acercó a entrevistar a unos jóvenes que se encontraban disfrutando de la terraza. No obstante, el grupo de jóvenes no recibieron a las cámaras de buenas maneras y las amenazas no tardaron en llegar. Algo alterados por la presencia del programa de laSexta, algunas personas comenzaron a increpar al reportero.

"Estamos aquí en la calle informando y nos han echado. Han agredido a mi compañero, le han empujado, le han tapado la cámara. Incluso han cogido un botellín para intentar amenazarnos", contaba el periodista, dejando claro lo que había sucedido mientras intentaban hacer su trabajo.

Los ataques al reportero

La situación se fue tensando, lo que demostró el programa mediante imágenes que aclaraban lo que había pasado. Varios jóvenes se han enfrentado al periodista, incluso le han tirado hielos. "Me acaban de lanzar otro hielo, nos están agrediendo con hielos", contaba el reportero. También se ha podido ver los empujones que ha recibido el equipo y los manotazos que han dado a la cámara.

"Me has dado en la cabeza con hielo ¿te parece bonito?", la recriminaba el periodista a un turista. "¿Yo te he insultado a ti?", le decía el comunicador a otro turista, aparentemente gallego. "Analfabeto funcional. Me da igual que me saques", continuaba insultando el espontáneo al periodista.

Cansado por los ataques recibidos, los profesionales se marcharon en busca de otros testimonios y encontró a dos jóvenes que no dudaron en mostrarle su apoyo y manifestar su enfado por lo que le habían hecho. "No podemos ir ni a Cádiz, pero los franceses sí pueden venir aquí. De verdad, que no lo entiendo", decía una de ellas. "Te hemos visto, por eso te hemos preguntado", agregaba, refiriéndose a que había visto como le atacaban los turistas. "No se agrede a la prensa", sentenció una de ellas. "Hay gente que nos apoya. Pocos, pero hay gente que nos apoya también", concluyó el reportero para dar por finalizado el reportaje.