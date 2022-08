Un reportero acude a un bar de Lloret de Mar y no da crédito por el 'extra' que debe pagar: "Lo que me piden"

Un reportero acudió hasta un bar de Lloret de Mar tras la queja de un cliente que aseguraba que allí le habían cobrado extras sin avisar. El periodista se sentó en el establecimiento, pidió un café con leche con hielo y una rodaja de limón. Lo que no esperaba es que le cobrasen un suplemento de 10 céntimos por el hielo y otros 10 céntimos por el limón.

En la carta de los cafés, decía, no pone en ningún momento que haya un suplemento de hielo y de limón. Esta es la denuncia que le hizo a una camarera, que no sabía muy bien cómo afrontar la situación. "Cóbramelo igualmente", le decía el reportero al ver su actitud.

"No, no te lo cobro. Es que, claro, yo no sé nada de este tema porque yo hago lo que me piden. Y como siempre me han dicho que hay que cobrarlo... pues yo lo he puesto. Pero se lo voy a comentar al jefe", decía esta empleada visiblemente avergonzada. Este relato no acabó aquí pues el periodista decidió llamar al dueño del local pues en ningún lugar se especificaba que cobrasen por esos extras y lleva haciéndolo desde hace más de 3 meses.









El reportero se mostró muy sorprendido ante las explicaciones. "Cada cosa a mí me cuesta algo. Pongo precio normal y si alguno pide hielo, pues añadimos un precio de hielo y las personas que no quieren pues no vamos a cobrarles con hielo". Además, añadía que "no sabía que es denunciable o sancionable 20 céntimos por un cliente. Vamos a buscar una solución, ponerlo en carta o qué solución tengo".

Un letrado experto en consumo, indicó en 'Más Vale Tarde' que los restaurantes y bares pueden cobrar ese extra por el hielo "siempre que esté contemplado en la lista de precios y sea visible".

"No puede ser sorpresivo. Puedes reclamarlo. Tienen que avisarlo siempre y que esté bien visible", recalcó.

Una clienta sorprendida por la comisión que se lleva un hotel de Tarragona por un café

En verano, los cafeteros prefieren optar porecharle hielo a su bebida para así evitar los estragos de las altas temperaturas. No obstante, y si ya fuera poco que cada mes el precio del desayuno en los bares sea más caro por culpa de la inflación, podría llegar el fin del café con hielo. Y es que, según recoge una cliente de un bar de Tarragona, le habían cobrado un suplemento por haber pedido hielo en su café. Así lo ha informado a través de su cuenta de Twitter, donde ha expresado su sorpresa por dicha comisión por medio de una serie de emojis con ojos a la vez que recalcaba dicha comisión.









No es de extrañar que ya se esté empezando a pedir suplementos por el hielo en los bares o restaurantes. La escasez de este producto por las complicaciones a la hora de fabricarlo está generando numerosos problemas en comercios y en consumidores. De hecho, en muchos establecimientos llevan cobrando este suplemento desde hace varios meses e, incluso, años. A esta cliente de un bar de Tarragona, la comisión por el hielo en el café le ha costado 1€.