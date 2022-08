El hielo escasea en España: ¿cuándo se volverá a la normalidad y cómo trabajan las fábricas?

Estos días de vacaciones hay desabastecimiento de hielo. En la zona de Huelva, vas a comprar bolsas de hielo a una gasolinera y no hay, no quedan y, lo poco que queda, desaparece instantáneamente. Algunos supermercados se están viendo obligados a racionar las bolsas de hielo. Y, además, el calor no ayuda mucho en este aspecto. ¿Cuál es el problema?

El director de marketing de Procubitos Europe, Carlos Ramírez, ha explicado que "lo que está pasando responde a una combinación de factores, que ya empezaron a principios de año: los altos costes energéticos, y el hielo es un producto muy intensivo en energía, a la hora de fabricarlo. Y la alta inflación, que hicieron que la mayoría de fabricantes fabricasen un poco menos y, sobre todo, que almacenásemos menos hielo".

Esto último se debe a que a principios de año había un concepto de incertidumbre con la pandemia, que no se sabía muy bien cómo se iba a desarrollar. "Llega el mes de abril, las restricciones pandémicas desaparecen, todo el mundo sale a la calle con unas ganas de fiesta enormes. Y además, casi ya desde abril y principios de mayo, empiezan a sucederse olas de calor. Eso es la tormenta perfecta", ha aclarado. Esto hace que, al no tener una reserva de bolsas de hielo, por mucho que se produzca no haya forma de cubrir la demanda.

En lo referente a los precios, Ramírez ha asegurado que "están bastante contenidos". Los han tenido que subir para ponerse al día con los costes de producción, pero "es un sector muy prudente en ese sentido". "Ahora bien, siempre se pueden encontrar movimientos especulativos de piratas que compran el hielo a uno para luego venderlo a tres. Y una de las razones por las que los supermercados racionan es por eso: para poder tener para todos sus clientes y que no llegue alguien con un coche para comprar 20 o 200 kilos de hielo y salir por las calles a venderlos, que ahora mismo se podrían vender muy bien", ha argumentado.