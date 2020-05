El repaso de Vicente Vallés que tumba al CIS de Tezanos: "Es una magnifica noticia si fuera cierta"

La sombra de la sospecha se ha vuelto a posicionar encima del Centro de Investigaciones Sociológicas que preside José Félix Tezanos. Tras la publicación del informe elaborado en mayo, la oposición ha vuelto a poner el foco sobre el uso partidistaa favor del Gobierno que hace esta herramienta pública.

Ya las preguntas del mes pasado, donde se hablaba entre otras cosas de limitar la libertad de expresión para evitar los bulos, provocaron varias denuncias desde sectores contrarios a esta herramienta, desde la propio oposición política e incluso Risto Mejide se manifestó en contra.

Ahora, tras la publicación del mes de mayo, ha sido Vicente Vallés en la segunda edición de los informativos de Antena 3 quien ha tumbado en menos de un minuto los datos arrogados por el CIS.

"Según el CIS, conforme empeora la situación económica de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia, si fuera cierta."



Vicente Vallés desmonta al CIS en menos de un minuto

A lo largo de su informativo, Vallés ya había tratado los resultados del CIS en cuanto a valoración política se refiere. También habían emitido un vídeo donde aparecía la oposición acusando a Tezanos, y el propio director del Centro de Investigaciones Sociológicas defendiéndose de las acusaciones de herramienta del Gobierno. Además en esta pieza se mostraba como la empresa encargada de hacer las encuestas estaba vinculada con otra empresa de Tezanos y había sido adjudicada sin concurso público.

Sin embargo, el presentador regresaba sobre este tema para reflexionar sobre unos datos de este estudio que no cuadraban para el periodista de Antena 3: "Uno de los datos más curiosos, y también increíbles de los últimos sondeos del CIS tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre su situación económica personal", comenzaba explicando.

"Vean como el CIS del mes de marzo solo el 35,8% de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena. Sorprendentemente después de que la economía española se haya hundido en estas semanas de confinamiento, el CIS de abril señala que el 69% de los españoles consideraba que su situación económica era buena o muy buena. Se había doblado el número de españoles satisfechos con su economía personal. En este barómetro de mayo ha mejorado todavía más llegando hasta el 70%", relataba Vallés como habían evolucionado estos datos a lo largo de estos meses.

Tras dar estos datos, Vallés daba un baño de realidad al estudio del CIS: "Según el CIS conforme empeora la economía de España mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia si fuera cierta", sentenciaba el periodista para darle paso a la noticia de que la deuda pública se situa en cifras récords.

Vicente Vallés también cargó contra la contradicción de las mascarillas de Fernando Simón

El presentador también se mostró crítico hace unos días en las contradicciones que el Gobierno y Fernando Simón había lanzado sobre el uso de las mascarillas. "En marzo se nos decía que no era conveniente que todo el mundo las usara. Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en espacios cerrados e, incluso, en lugares abiertos donde haya más personas", comenzaba el periodista para relatar estos cambios de criterios.

"La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o si está recomendada o no recomendada al mismo tiempo", terminaba denunciando la situación y desconcierto de la población. Este mensaje pronto se convertía en viral en las redes.

