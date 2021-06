La reflexión de Pablo Díaz tras pasar un mal rato en 'Pasapalabra': "Tengo que confiar más en mí mismo"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó un enfrentamiento con Nacho Mangut, aunque el más llamativo fue el de Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Aunque no es decisiva, 'La Pista Musical' es una de las pruebas favoritas del público, ya que es una de las más entretenidas. Sin embargo, no es la que mejor se le da a Pablo Díaz. Nada más comenzar, Roberto Leal dio como primera pista que era la sintonía de una serie de televisión: "Una de las grandes", aseguraba. "¡Qué bonito, por favor!', exclamó el conductor del concurso de Antena 3 al comprobar qué canción tenían que acertar.





Fue Pablo el primero en apretar el pulsador. No obstante, no se la sabía y Javier Dávila tampoco, por lo que el presentador dio paso a la siguiente pista que es una parte de la sintonía. Pablo volvió a ser el primero. Esta vez, le sonaba y comenzó a tararear, pero pidió unos segundos para pensar la respuesta. Mientras tanto, Javier estaba preparado por si le llegaba el rebote al fallar su compañero.

"La tengo que sacar, espera", suplicó el concursante a Leal, mientras continuaba cantando la sintonía para intentar recordar de que serie se trataba. "No me sale, pero voy a decir Los Fruitis, por decir algo", se lanzó el participante, confuso al saberse la canción pero no tener claro de que serie se trataba.

"No me acuerdo"

Para intentar ayudarle, el presentador le pidió que cantase un breve fragmento de la letra. "No me acuerdo", contestó entonces Pablo, algo frustrado. "Cuéntanos algo o dinos algún personaje", le pidió el comunicador como una segunda oportunidad. "Los tengo en la cabeza, pero Pincho no era... No me acuerdo", respondía el participante, tirando la toalla.

Fue entonces cuando el presentador le dio la respuesta por correcta. "Gazpacho y Mochilo, siempre van con Pincho, son Los Fruitis", exclamó Leal, dando la enhorabuena al concursante. De pronto, comenzó a sonar la canción en el plató y todos comenzaron a bailar, mientras Leal dibujaba a Mochilo.

"No me cogió, pero mi madre me ha contado algo de estos dibujos", contaba Pablo, dejando claro que nunca vio esta serie, pero que le sonaba gracias a lo que le contaba su madre. "No los he visto, son de la época de su época", afirmó el participante. "Cuando tú naciste ya eran macedonia", corroboró el comunicador entre risas.

Después de pasar un mal rato al no dar con la respuesta hasta el último momento, incluso siendo consciente de que conocía la canción, Pablo se llevó los 5 segundos. A raíz de este momento, el concursante compartió una reflexión sobre su participación en 'La Pista Musical': "Tengo que confiar más en mí mismo en esta prueba".