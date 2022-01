Un reconocido virólogo advierte sobre cómo puede afectar ómicron a la Semana Santa: "Ya nos pasó"

Hace tres semanas que pusimos fin a las fechas navideñas y ya son muchos lo que buscan planes para Semana Santa. Sin embargo, la sexta ola, sigue arrojando unos datos elevados de contagios por ómicron, además de hospitalizaciones, aunque parece que va remitiendo, como ha confirmado este martes la portavoz del Gobierno. Isabel Rodríguez ha confirmado que la sexta ola de la pandemia de covid-19 se encuentra en "momento de aplanamiento", aunque con una incidencia acumulada aún muy alta (3.381), por lo que ha pedido que "nos sigamos cuidando para poder mirar al virus de otra manera en los próximos meses".

Así lo ha dicho en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, al ser preguntada por la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarillas en el exterior debido a la ralentización de la transmisión del covid registrada en los últimos días. "Cualquier decisión se tomará en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y en la Comisión de Salud Pública" ha dicho Rodríguez, al insistir en que la evolución de la pandemia es objeto de "seguimiento permanente y semanal" del Gobierno con las comunidades y los organismos europeos e internacionales.

Yi Fan y Hu Weifeng: los médicos chinos que se volvieron negros y trabajaron con el descubridor del covid Su historia ha sido una de las más increíbles que nos han dejado estos dos años de pandemia donde, a día de hoy, siguen existiendo muchas incógnitas Adrián Quijada 25 ene 2022 - 18:54

La nueva decisión tomada por Salud Pública pasa por retrasar la tercera dosis hasta 5 meses después de haber pasado el covid. Una medida valorada positivamente por los expertos, pero que plantea una nueva duda en cuanto al pasaporte covid para viajar fuera de España, algo que muchos se plantean de cara a Semana Santa. José Antonio López Guerrero, virólogo de la UAM, ha analizado dicho problema este martes en Telemadrid.

La tercera dosis y el pasaporte covid para viajar por Europa

"Hay mucha gente que pregunta yo me puse la segunda hace más de 9 meses, he pasado el covid, me dicen que no me tengo que poner la tercera dosis hasta dentro de cinco meses, pero quiero viajar en Semana Santa y hay países que me piden el pasaporte covid con la pauta completa, las tres dosis, ¿qué hago?", le preguntaban en 'Madrid Directo'.





El virólogo aseguraba que es una pregunta "complicada de contestar", además de que él vivió este problema con la segunda dosis en su propia familia. "Una sobrina con una dosis y solamente y la infección del virus tenía el pasaporte covid español y en la puerta de embarque del aeropuerto la echaron para atrás. Quería ir a su clase en Reino Unido y no la dejaron viajar", relataba. Un problema que va a ocurrir para aquellos que se hayan contagiado de ómicron de manera reciente y, por tanto, no tengan que ponerse la tercera dosis hasta dentro de cinco meses.

"Es una gran pregunta administrativa. La respuesta inmunológica es que el sistema inmunológico necesita un tiempo para reaccionar antes de la siguiente dosis. En cuanto a la respuesta burocrática la verdad que es algo que tendrán que luchar nuestros administrativos para que no se produzcan estos casos tan tristes, que hemos visto con la primera dosis más la infección", han sido sus palabras.

La opinión de @JALGUERRERO a este cambio en el periodo de vacunación de los infectados para su tercera dosis pic.twitter.com/kPQiOAUJbX — TVMASPI (@sebas_maspons) January 25, 2022