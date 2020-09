El recado de Marta López a sus compañeros de 'Sálvame' tras su inesperado regreso a Telecinco

Ha sido una de las noticias del verano dentro del universo Mediaset. Marta López fue despedida el pasado mes de agosto por haber tenido una actitud negativa de cara a las medidas de prevención contra la covid-19.

La colaboradora ha regresado a los pasillos de Telecinco para sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe' y explicar su versión de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. En esta entrevista, se ha mostrado muy enfadada con sus compañeros y ha confirmado su regreso como colaboradora a 'Sálvame': "Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada".

El regreso de Marta López a Telecinco

Telecinco ha decidido volver a contar en su plantilla con los servicios de Marta López cuando nadie lo esperaba, y la colaboradora que saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano' no ha querido dejar nada en el tintero y explicar su versión de los hechos: "No se me ha despedido de ningún sitio, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que ha tenido Telecinco es correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo", ha explicado la expareja de Alfonso Merlos.

La colaboradora han confirmado que nunca ha tenido la covid-19 y que dio un falso positivo: "Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas de la covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis con ataques", ha explicado la renovada colaboradora de Mediaset.

Marta López, molesta con sus compañeros

Sobre sus palabras, algunos compañeros como Lydia Lozano ha querido responder a Marta López, ya que tuvieron que estar confinados y sin cobrar dinero por el posible positivo, a lo la ex gran hermana ha respondido lo siguiente: "No es mi culpa que se hayan quedado sin trabajar, pues como yo. Todo esto me ha demostrado quién es compañero, quién es amigo y quién es persona". Tras estas palabras, Lozano ha vuelto a mostrar su sorpresa: "Hemos estado confinados todos escalonados, y ¿ahora dices que no tienes nada?".

Por último, Marta López se ha mostrado contenta por volver a trabajar tras este error y sobre todo ha lamentado que sus hijos hayan tenido que sufrir tanto tras las noticias que hemos conocido en las últimas semanas: "No he hecho nada malo, a mis hijos le han dicho barbaridades de su madre".

