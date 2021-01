La reacción de Mónica López después de que uno de sus colaboradores compare a Ayuso con un perro en TVE

Momento de lo más curioso el que se vivió este jueves en el programa 'La Hora de la 1' en TVE después de que uno de los colaboradores del programa y humorista comparase a Ayuso con un perro y provocase la reacción insólita de la presentadora, Mónica López. Poca veces hemos visto tan efusiva a la que fuera hasta esta temporada jefa de los servicios meteorológicos de Televisión Española, que desde septiembre ha protagonizado entrevistas tan tensas como en la que el programa invitó al diputado del Partido Popular, Antonio González Terol, o con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

En esta ocasión lo más llamativo no llegaba en la entrevista político, sino en la sección de humor que protagoniza el colaborador del programa, Miguel Campos. Periodista y habitual en otros programas de televisión como 'La Resistencia' en Movistar, el redactor tiene una sección en la que acostumbra a sacarle punta a la actualidad desde un prisma humorístico.

Campos compara a Ayuso con un perro

La sección de este jueves consistía en un juego propuesto tanto a la presentadora, Mónica López, como al resto de tertulianos, entre los que se encontraba Juan del Val, escritor y guionista de 'el Hormiguero'. La idea era muy simple: acertar a los políticos a través de alguna pista y una fotografía de su mascota. Todo ello a raíz de que una de las novedades que traerá Joe Biden a la Casa Blanca será que volverán a entrar perros como mascotas del presidente de los Estados Unidos.

Por ello, la primera de las mascotas era la foto de un jack russell terrier. “Ese collar da ya alguna pista”, decía Campos. Y es que la correa del animal llevaba una clara bandera del dueño. “¿Se parece a su dueño?”, preguntaba la presentadora y, lejos de desmentirlo, comenzaban las indirectas en el plató de Televisión Española. “Mmm, no voy a entrar ahí...” respondía con retintín. Una vez desvelado, se trata de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, “a quien Isabel Díaz Ayuso llevaba la cuenta de Twitter” apuntaba.

La reacción de Mónica López a la comparación entre Pecas y Ayuso

Además de revelar a quién pertenecía la mascota, soltaba una broma que era un dardo muy directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se burla de la gestión de Ayuso de la región. “Ahora, a cambio, el perro lleva la Comunidad de Madrid... Me he liado, ¿no es así?” Una broma con muy mala baba que, eso sí, provocaba la carcajada múltiple en el plató de 'La Hora de la 1'.

Unas risas particularmente llamativas las de la presentadora, Mónica López, que no podía contenerse y se giraba hasta fuera de plano para partirse de la risa. No es la primera ocasión en la que la presentadora vive un momento llamativo relativo al gobierno de Madrid. Ya el pasado 6 de enero, y con motivo de la vacunación en la comunidad, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, le daba un corte a López después de que le desmintiera en directo: “Es que no me ha dejado acabar de hablar”, respondía cortante Zapatero.