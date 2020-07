La reacción de Josep Pedrerol con un espectador que llamó "facha" a 'El Chiringuito de Jugones'

Josep Pedrerol, periodista deportivo y presentador del programa 'El Chiringuito de Jugones' en Atresmedia, ha querido responder esta semana a las palabras de un espectador en el que acusa al programa que él presenta de ser un grupo de fachas.

Todo surgió a raíz de la intervención en el programa de Eduardo Velasco, uno de sus muchos colaboradores y que se encarga de comentar la actualidad del Athletic de Bilbao. En este sentido, Velasco tiene un programa en TeleBilbao donde también comenta la actualidad deportiva y del equipo de San Mamés, y esto es lo que paso con la llamada de un espectador.

El espectador que llamó Fachas a Pedrerol y a su equipo

La persona que entró por teléfono se mostró bastante enfadado con supuesto trato que los colaboradores de 'El Chiringuito' daban Velasco cada vez que visitaba el plató en Madrid. Sobre esto le pidió el siguiente favor: "Te voy a pedir un favor Eduardo. Deja de ir al Chiringuito a que te humillen y nos dejen a todos en ridículo. Te están diciendo mil chorradas y estás ahí haciéndoles la pelota a esa panda de fachas. Das vergüenza ajena", le reprochó este espectador en pleno directo.

��"DEJA DE IR A ESE PROGRAMA DE FACHAS"��.@Velascotb ha VUELTO a #ElChiringuitoDeMega pese a la "SUGERENCIA" que le hizo uno de sus televidentes en pleno DIRECTO...���� pic.twitter.com/Plq9zYTJt2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 22, 2020

El presentador, Edu Velasco, decidió por punto y final a la conexión porque "no quería seguir escuchando tonterías". Esta conversación se hizo viral pocas horas después, llegando incluso a la redacción de 'El Chringuito' donde la quisieron poner el pasado miércoles para saber cuál era la reacción del propio Velasco y también de Josep Pedrerol. El periodista vasco no quiso incluir una coma más a la versión que ya mostró en su programa, pero Pedrerol, con la ironía que le caracteriza quiso hacer el siguiente comentario: "Dijo que éramos unos fachas todos. Esa expresión que se usa para faltar. Por Alfredo Duro no sería, ¿no?" Explicó citando al periodista Alfredo Duro que en más de una ocasión se ha declarado votante de izquierdas.

La respuesta de uno de los colaboradores de Pedrerol

Por último, uno de sus colaboradores más veteranos y también controvertidos de sus sillas de análisis, el Loco Gatti, quiso añadir un comentario con ese toque al que tiene acostumbrado a su audiencia: "Es un indocumentado, un envidioso", aseguró el que fuera reconocido portero de fútbol. Estas declaraciones también fueron apoyadas por Jorge D'Alessandro, que asintió desde la distancia el comentario de su compañero.

El programa 'El Chiringuito de Jugones' sigue comentado la actualidad deportiva cada noche con ese tono desenfadado y cercano que ha conseguido Josep Pedrerol junto a todos sus compañeros y colaboradores, consiguiendo un formato que en muchas ocasiones nos deja algún que otro momento viral.

