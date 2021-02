La reacción de Ferreras al ver cómo le imita Carlos Latre en La Sexta: "Ten cuidado"

Este sábado, Carlos Latre ocupó diferentes espacios de La Sexta con unas de sus imitaciones más destacadas. El humorista acudió a 'La Sexta Noche' para ser entrevistado y, de paso, Iñaki López le pidió que imitase a uno de los rostros más populares de la cadena: Antonio García Ferreras. El conductor del espacio le pidió grabarle para ponérsela a Ferreras cuando conectaran con él por las elecciones catalanas.

Tal y como lo había planeado López, este domingo, Ferreras entró junto a Ana Pastor en directo desde el plató donde 'Al Rojo Vivo' emitió su especial 'ARV: Objetivo Cataluña'. El mencionado espacio se emitió en laSexta a las 19:30 horas y, junto al presentador, también participaron Ana Pastor y Verónica Sanz.

"Antes de despedirme de vosotros, en concreto Antonio. Me gustaría dejarte un mensaje que alguien ha dejado aquí preparado para ti. Es uno de los invitados de esta noche, ya que ha pasado antes para grabar una cosita y que la compartamos contigo", comenzó diciendo el conductor de 'La Sexta Noche'. "Qué peligro...", reaccionó Ferreras.

"Sí... Que sepas que yo no era partidario... Pero, en fin, que me ha convencido el invitado, que es un habitual de este programa. Nos dice que lo ha hecho con cariño. A ver cual es tu opinión", dijo López para dar paso al vídeo en el que se podía ver a Carlos Latre en un plató que simula al de 'Al Rojo Vivo'.

"Con el camaleón Latre"

"Atención, Antonio. Más información, más periodismo. Aquí estoy por si me necesitas para cubrir cualquier flanco en las elecciones catalanas. Cobertura total, resistimos, aguantamos, informamos… y vamos a salir en todos sitios, hasta en el programa de la lavadora. Al Rojo Vivo", le decía Latre al más puro estilo Ferreras.

"Que si te falta cualquier candidato, haces un apaño con él", comentó López entre risas. Ana Pastor no pudo contener la risa ante la imitación del cómico. En cambio, Ferreras mantuvo una expresión más seria: "Con el camaleón Latre podríamos hacer ‘Al rojo vivo’, ‘Más vale tarde’, ‘El Objetivo’ y hasta ‘La Sexta Noche’, así que ten cuidado”, bromeaba.

"No te quepa ninguna duda", concluyó Iñaki López antes de despedir a los presentadores del especial sobre las elecciones catalanas. Asimismo, el presentador aseguró a los espectadores que también pediría a Latre la imitación de uno de sus colaboradores habituales: "Luego le voy a pedir su versión de Marhuenda. No me lo pierdo".