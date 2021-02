La reacción de Ferreras al escuchar a Junqueras hablar de la posibilidad de "indulto": "Se calentó ahí"

Este martes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha concedido una entrevista a 'Al Rojo Vivo' para analizar todos los sucesos de la actualidad, haciendo hincapié en las elecciones catalanas. No obstante, lo más llamativo es que ha sido su primera entrevista en televisión tras salir de la prisión con el tercer grado.

En primer lugar, Antonio García Ferreras ha recordado al entrevistado la posibilidad que baraja el Gobierno de España de indultarles: "Están preparando un indulto dicen ¿lo ha escuchado?"."Si el Gobierno español quiere hacer algo, que lo haga. Si quiere hacer un indulto, que lo haga. Lo que sabemos hasta ahora es que nada, de nada, de nada", ha respondido el entrevistado.

"Si el Gobierno español diese un indulto, aunque el indultado quiera quedarse dentro del centro penitenciario, no es posible", ha agregado. "Ya no me dice usted lo de 'que se lo metan por donde les quepa", le ha reprochado Ferreras, refiriéndose a las últimas declaraciones de Junqueras ante la posibilidad de indulto. "Se calentó usted ahí, lo dijo", le ha recordado el presentador.

"No estoy pidiendo ningún indulto ni lo voy a pedir. La solución es una amnistía que nos permita a todos hablar en condiciones de igualdad, dialogar en plenitud, dirigirnos a los ciudadanos en su conjunto", le ha respondido en invitado al espacio de La Sexta.

�� "Ganaremos las elecciones y pactaremos con todos aquellos que compartan el hecho de defender la autodeterminación y la amnistía para los presos y exiliados", dice @junqueras#JunquerasARV ▶ https://t.co/5MI4yvgzJIpic.twitter.com/KA7oSdnYtT — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 2, 2021

"Los aparatos del Estado saben que en condiciones de igualdad no nos ganan, en las urnas no nos ganan", ha insistido. "Como saben que no nos ganan, intentan utiilzar todas las herramientas que tienen para impedir que nosotros ganemos las urnas. Por eso usan la cárcel y por eso la urgencia que siempre tienen de volvernos a encarcelar", ha asegurado.

A raíz de esto, el presentador ha recordado al entrevistado que, segun "los expertos a los que han consultado, algunos de ellos formar parte del Gobierno, dicen que no es posible una amnistía con esta Constitución". "La amnistía es perfectamente aplicable", le ha corregido Junqueras.

"ERC lo que apoya es a la sociedad"

Asimismo, el político ha comentado que ellos llevan "mucho más tiempo en la cárcel con Gobierno socialista que con Gobierno del PP". "Esperemos que algún día el Gobierno más progresista de la historia del mundo, tal y como plantean, se comporte de manera diferente", ha opinado el político catalán con tono irónico.

Ante esto, Ferreras le ha preguntado sobre "su relación con el Ejecutivo central y el apoyo de la formación republicana a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)". Junqueras ha respondido que su voto no fue "a favor del PSOE sino a favor de la sociedad".

"ERC lo que apoya es a la sociedad, a los ciudadanos. Cuando se plantean unos Presupuestos que son mejores que los de Cristóbal Montoro, apoyamos los PGE que son mejores para la ciudadanía", ha explicado, intentando destacar que su responsabilidad es con los ciudadanos, "incluso los que votan a Cs, PP o Vox, solo faltaría".