La reacción de un colaborador de 'Espejo Público' tras dar una noticia: "Me voy llorando"

Este jueves, Tom Cruise pasó a formar parte del centro de las polémicas y se convirtió en el centro del debate en los medios de comunicación de todo el mundo. Esto se debe a que, según adelantó el diario 'The Sun', durante el rodaje de la próxima película de 'Misión Imposible', perdió los papeles contra parte del equipo.

El medio mencionado filtró un audio en el que se podía escuchar al actor gritando y dedicando palabras malsonantes al los trabajadores. El intérprete explotó cuando vio que no estaban cumpliendo las medidas de seguridad como prevención de la covid-19 al encontrarse a menos de un metro de distancia.

El audio fue filtrado por algunos de los trabajadores, quienes, atónitos, escuchaban la reacción de Cruise contra sus compañeros. Según el Daily Mail, cinco miembros del equipo decidieron abandonar el rodaje, ya que su ira volvió a repetir tras la filtración."Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos", se le escuchaba gritar al actor.

Como consecuencia del revuelo generado en redes, los colaboradores de 'Espejo Púbico', muy sorprendidos, comentaron lo ocurrido mientras se mostraban a favor de la postura del actor.

Todos ellos se pusieron de su lado al entender que no quería arriesgarse a volver a paralizar el rodaje por un posible positivo entre los miembros del equipo, dado que ya fue interrumpido a prinicpios de años como consecuencia de la pandemia por coronavirus.

'Espejo Público'

La reacción de los colaboradores

"Entiendo que esté tan alterado", reconoció Susanna Griso tras escuchar la grabación. "Te digo una cosa, si yo trabajo para Tom Cruise y echa esa bronca me voy a casa llorando", aseguró Diego Revuelta, dejando claro que, a pesar de apoyar a Cruise, se había pasado con los empleados.

"Oye, me encanta lo de 'no vamos a cerrar esta maldita película', podemos adoptarlo. No vamos a cerrar este maldito programa", bromeó por otra parte Óscar Castellanos. A raíz de esto, Revuelta aclaró que la productora que dirige el actor podría perder millones de euros si el rodaje se interrumpe, lo que sería el motivo por el que su enfado fue tan desproporcionado.