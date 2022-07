Rafa confiesa el problema personal que le dificulta ganar a Orestes en 'Pasapalabra': "Estoy fatal"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso Rafa está empezando a hacer competencia a Orestes en 'La Pista Musical', la que era su prueba estrella en la que siempre solía hacerse con la victoria. Aun así, ambos tienen días malos o buenos.





"¿Estás mejor, Rafa?"

Este lunes, Rafa ha empezado liderando el equipo azul tras la victoria de Orestes, dado que se convirtió en el ganador del Rosco en la entrega anterior. Es por esto por lo que Rafa asegura "estar fatal". "Van 12 empates entre Rafa y Orestes, de esos de casi quedarte sin aire", comenzaba diciendo Roberto Leal al comienzo del concurso. "La cosa es saberla, mientras te la sepas no hay problema", comenzaba diciendo Orestes tras recordar la gran jugada que hizo para alcanzar un empate, partiendo de los 16 aciertos.

"La cosa es si me viene una atravesada... Pero no pasó eso, así que aquí seguimos. Todo lo que sea mantener el tipo contra Rafa es un regalo. Así que a por otra aventura", decía el concursante, dedicando unas bonitas palabras a su contrincante como es habitual. Al igual que no pudo evitar comenzar el programa con un chiste de los suyos: "Si estuviéramos en una charca, sería empatos", decía, haciendo referencia a los empates que no dejan de protagonizar, lo que provocó en el presentador otra de sus caras de desesperación ante este tipo de bromas.

"Sería empatos... Por los empate... Ya empezamos", se lamentaba Leal antes de dar paso a Rafa: "¿Tú qué tal?". "No puedo igualar el nivel. Por tanto, adelante con el programa", bromeaba el participante ante el chiste del veterano concursante. "Estoy bien. Yo he visto a Orestes echarme cosas en el agua. Yo creo que ha sido eso... Porque estoy últimamente fatal", reconocía Rafa. "¿Estarás un poquito mejor, no?", quiso saber el presentador, dejando caer que se debía a su estado de salud.

"Bueno... Poquito a poco", afirmaba el concursante. "Tampoco vayamos a ablandarnos, como tu dieta", bromeaba el conductor del espacio de Antena 3 para intentar animar al participante. "Por favor. Demasiado blando estoy yo ya", reaccionaba Rafa entre risas, manteniéndose muy positivo a pesar de todo y dispuesto a hacerse con la victoria.