Rafa analiza la jugada de Orestes en el Rosco de 'Pasapalabra' y da su opinión: "Me pedía perdón"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones.





"Si tienes opciones y te puedes llevar ese dinero, yo haría lo mismo"



"91 programas y 57.600 euros. Y Silla Azul superada", recordaba Roberto Leal para dar paso a Rafa. "Contento como si fuera la primera vez, de verdad. Siempre me pasa que antes de la Silla Azul digo 'ojalá llegue el momento en el que esté aquí sentado viendo el bote dar vueltas porque eso significa que la he superado", comenzaba diciendo el concursante, haciendo referencia al mal trago que pasa cada vez que pierde en el Rosco y debe enfrentarse a la Silla Azul en el programa siguiente.

"Respecto al programa de ayer, felicitar a Orestes. Luego el pobre me decía: 'perdón por decir la 24'", contaba el concursante, señalando que su compañero se disculpó por no plantarse en el empate. "Pero le dije que al revés. Si tienes opciones y te puedes llevar ese dinero, yo haría lo mismo. Y él es muy bueno y lo demostró ayer. Yo muy contento de haber sacado las que me sabía", apuntaba, haciendo referencia a que, a pesar de ser amigos, también son rivales en el concurso y es normal ir a ganar.

"Esto es así y a pensar en el programa de hoy", zanjaba Rafa, muy contento por estar una tarde más en el programa. "23 y 24. Es que es una locura", remarcaba el presentador, dado que ambos estuvieron muy cerca de hacerse con el bote. "A una o a dos del bote. Es que es una locura", apuntaba Leal. "Muchísimo nivel", les recordaba el conductor del espacio para después desearles suerte para el resto del programa.