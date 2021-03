Quién es Tatiana Ballesteros, la autora del vídeo viral que planta cara a los políticos

Tatiana Ballesteros es una joven de 28 años que se ha hecho viral tras subir un vídeo en el que carga contra los políticos. La autora de 'Hola 2021', escritora y graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, ha logrado acumular en su vídeo más de 100.000 reproducciones en YouTube en tan solo unos días.

"Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces", comienza diciendo Ballesteros en el vídeo, manteniendo la mirada fija en el objetivo de la cámara mientras carga contra los políticos y pide "respeto, dignidad y honor".

"Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere", comenta Ballesteros.

Su discurso, en el que señala a la clase política por la gestión que están haciendo ante la pandemia generada por el coronavirus, no ha dejado de circular en las redes sociales. Por este motivo, muchos se preguntan quién es ella y por qué no la han visto antes.

Su carrera profesional

La protagonista del vídeo nació en Segovia en 1992. Comenzó a interesarse por la escritura desde muy pequeña. Según cuenta en la biografía de su página web, comenzó a estudiar Filosofía, pero dejó la carrera. Se graduó en Criminología y poco después cursó un máster de Psicología clínica, psicoterapia y psicopatología. También se ha especializado en grafología y cuenta con varios títulos adicionales como experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género.

Tras terminar sus estudios, comenzó a consolidar una trayectoria profesional en los medios. Formaba parte de la plantilla de Radio Ya, en concreto del equipo radiofónico de 'La noche de autos', donde compartía micrófono con abogados, expertos en anatomía patológica y guardias civiles, entre otros. Como consecuencia del éxito de este espacio, donde logró acaparar la atención de muchos espectadores, escribió su primer libro sobre el programa. A raíz de esto, un año después, le ofrecieron un proyecto de crónica negra y lo aceptó, firmando así otro libro: 'Matar a una puta sale gratis'.

Esta faceta de su carrera ha sido muy señalada por los usuarios de Twitter. Esta emisora fue fundada por el abogado Rafael López-Diéguez, yerno de Blas Piñar, fundador de la extrema derecha española encarnada en Fuerza Nueva y los Guerrilleros de Cristo Rey. "Nacemos con vocación de emisora generalista centrada en el entretenimiento y en la defensa de la unidad de España, la familia, la vida y los valores cristianos", explicó el director de la emisora.

No obstante, su primera novela de gran alcance fue lanzada en 2019 bajo el título 'La locura de lo eterno'. Por otro lado, Ballesteros también es coordinadora de los Galardones La Alcazaba, "unos premios de gran importancia en el panorama artístico que ya cuentan con XV ediciones". Tras varios años consecutivos en el mundo de la organización de eventos, comenzó su trayectoria profesional en la producción audiovisual en la que, actualmente, trabaja de manera continua.