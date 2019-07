¿Qué ver en televisión este verano tras 'Supervivientes' y 'La Voz'?

'Supervivientes', 'La Voz Senior', 'El Hormiguero', 'Operación Triunfo'... La temporada de programas de máxima audiencia ha terminado tras la final de la edición del 'reality show' de supervivencia que ha coronado a Isabel Pantoja como estrella de Mediaset y al que fue su yerno, Omar Montes, como ganador. Nos estamos adentrando en agosto y van llegando los espacios de verano. Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Santiago Segura, Jorge Fernández y Arturo Valls sustituirán a Jorge Javier Vázquez, Eva González, Pablo Motos y Roberto Leal como presentadores de los programas referentes que podrás disfrutar este agosto.

'Me quedo contigo' (Mediaset) - Jesús Vázquez

Jesús Vázquez en 'Me quedo contigo'

Jesús Vázquez presentará 'Me quedo contigo', espacio de Fremantle ('Got Talent España', 'Adivina qué hago esta noche') que sustituirá a 'Supervivientes' en la parilla televisiva de Telecinco y que se estrenará el jueves 25 de julio. Veinte chicas buscarán pareja, y quién sabe si encontrarán el amor de su vida. Para ello, confiarán en el criterio de sus madres, que decidirán si los candidatos son merecedores de una primera cita con sus hijas: "Lo hemos pasado bomba. Le hemos dado una vuelta de tuerca. Hay de todo. Hay madres que escogen parejas pensando en que va a ser mejor yerno y otras que piensan en lo que le gustaría a su hijo", ha explicado Vázquez en la gala final de 'Supervivientes 2019', este jueves, 18 de junio.

'Lazos de sangre' (TVE) - Boris Izaguirre

Boris Izaguirre en 'Lazos de sangre'

Boris Izaguirre es el sucesor de Inés Ballester en la nueva etapa de 'Lazos de sangre', un programa biográfico de corazón que se emite los domingos y profundiza en la vida de las sagas familiares de personalidades, como los Obregón, los Martínez de Irujo y los Thyssen. Esta temporada repasará la historia de los Preysler, los Salazar y los Larrañaga-Merlo y dedicará especiales a Isabel Pantoja y a Marisol.

'Hoy no, mañana' (TVE) - Santiago Segura

Santiago Segura en 'Hoy no, mañana'

'Hoy no, mañana' es el nuevo programa de José Mota, en el que pasa a estar detrás de las cámaras, como director. Santiago Segura presenta cada viernes el espacio de humor basado en 'sketches', donde los imitadores Raúl Pérez, Javier Quero, Federico de Juan, Max Marieges y Leticia López parodian a políticos, actores de series, presentadores de programas de televisión...

'El juego de los anillos' (Atresmedia) - Jorge Fernández

Jorge Fernández en 'El juego de los anillos'

'El juego de los anillos' ya está preparado para ser emitido. Jorge Fernández ('La ruleta de la suerte') presentará el concurso en el que los participantes deberán contestar preguntas colocando anillos dorados en una pantalla de gran tamaño, en el lugar donde crean que esté la respuesta correcta. Si se equivocaran, perderían un anillo y, si acertaran, avanzarían al siguiente nivel y acumularían dinero.

'Por el mundo a los 80' (Atresmedia) - Arturo Valls

Arturo Valls en 'Por el mundo de los 80'

Arturo Valls acompañará a ocho ancianos de edades cercanas a los 80 años que nunca han salido de España en los viajes de sus vidas en el emotivo y divertido 'docureality' 'Por el mundo a los 80'. Vivirán aventuras increíbles y visitarán lugares exóticos para hacer realidad los sueños más salvajes. El programa de Boxfish ('Bake off', 'El jefe infiltrado') es la adaptación de 'Around the world with 80-years-olds', que ya se ha estrenado en Alemania, Holanda y Bélgica.