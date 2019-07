¿Qué ha sido de Melani Olivares, la actriz de la serie 'Aída'?

La transformación física es algo inevitable, y más después de un embarazo. La actriz Melani Olivares, conocida por formar parte del reparto de Aída y ser su mejor amiga, fue el foco de las miradas hace dos años tras ver su imagen en televisión y afirmar que había engordado 25 kilos. De la misma manera, el pasado viernes se dejó ver en el concurso 'Pasapalabra' con un espectacular cambio físico y un nuevo look muy favorecedor, que anteriormente había dejado ver en sus redes sociales, y que ha sorprendido a sus fans. La actriz, que hace unos meses no pasaba por su mejor momento, ahora se encuentra en una nueva etapa y tiene nuevos proyectos en mente.

A principios de año, la intérprete confirmó la ruptura con su ex pareja, Gorka González y padre de su hijo Lucho, lo que le hizo experimentar un pequeño cambio de imagen con un corte de pelo radical e innovador, al estilo “garçon”, un peinado muy común entre las famosas y que tuvo gran acogida entre sus fans. La actriz recibió cientos de comentarios llenos de piropos y mensajes positivos de cara a su nueva imagen que resalta todas sus facciones. “Que guapa estás”, “¡me encanta!” “¡Wowww… estás guapísima!” son algunos de los comentarios halagando a la actriz.

Aunque su matrimonio ha durado casi tres años, la actriz confesó que los trámites de su divorcio estaban presentes desde agosto. Aun así, la actriz es activa en las redes por lo que es habitual verla rodeada de sus tres hijos y siempre mostrándose contenta. Olivares tuvo a su primera hija Martina, adoptada, en 2006; en enero de 2012 tuvo a su primera hija biológica fruto de su relación con Javier Rojas, y en 2017 tuvo a Lucho con Gorka González.

En cuanto a su trayectoria profesional, Melanie Olivares empezó a trabajar como presentadora y después de estudiar interpretación en la escuela de de Cristina Rota, debutó en 1995 como actriz en La niña de tus sueños (1995), pero no fue hasta Éste es mi barrio (1996-1997) cuando se consolidó en la profesión. Después apareció en Más que amigos (1997-1998) y Ambiciones (1998), hasta que le llegó su gran oportunidad como Paz Bermejo en la serie de Telecinco Aída (2005-2014).

En el cine debutó en el corto Perdón, perdón en 1998 y en un largometraje en el año 2000 con la comedia Me da igual. Le siguieron las películas: No te fallaré (2001), No dejaré que no me quieras (2002), Agujeros en el cielo (2004), 8 citas (2008), Temporal (2013), Dos a la carta (2014) y Hablar (2015). También ha hecho diferentes obras de teatro.

Actualmente es una de las protagonistas de Benvinguts a la familia, la serie de producida por Filmax para TVE, que lanzó su segunda temporada a principios de año y por la que la actriz decidió mudarse a Barcelona con sus hijos. De hecho la serie fue líder líder de su franja con una cuota del 17,8% y 461.000 espectadores.

Nuevos proyectos

Además, será una de las protagonistas de Perdida, la nueva serie original de Atresmedia Televisión producida en colaboración con Big Bang Media, cuyo rodaje comenzó en abril y se trasladará a Valencia y Bogotá. En ella dará vida a Eva Aguirre, comisaria de policía en Valencia. Un nuevo thriller emocional protagonizado también por el actor Daniel Grao, que tiene como tema la desaparición de una niña en una playa, pero que arranca diez años más tarde cuando su padre es detenido en el aeropuerto de Bogotá al intentar subirse a un avión tras ingerir varias bolas de cocaína. No se sabe el número de episodios que tendrá la serie ni si será una trama cerrada, pero sí que seguirá la nueva medida de Atresmedia: los capítulos durarán 50 minutos.

De este modo, Melani Olivares suma un nuevo proyecto en Atresmedia tras haber formado parte de otras ficciones como Bajo sospecha (2015) y La embajada (2016).