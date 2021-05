Lo que no sabías de Pere Aragonès: nieto de un alcalde franquista y su afición escondida tras un disfraz

Pere Aragonès nació en Pineda de Mar en 1982, ciudad donde vive junto a su mujer y en la que lleva viviendo toda la vida. Siempre ha tenido muy claro a lo que quería dedicarse. Es licenciado en derecho por la Universidad Oberta de Catalunya y máster en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Asimismo, ha ampliado estudios en políticas públicas y desarrollo económico en la Kennedy School of Government, de Harvard.

A pesar de su formación, no siempre se dedicó a la política. Comenzó trabajando en un bufete de abogados especializado en asesoramiento jurídico de empresas y administraciones públicas. Además, ha colaborado como investigador con el instituto Ignasi Vilallonga de Economía y Empresa y como profesor asociado de la Universidad de Perpinyà.

Demostrando una vez más su admiración por su tierra, fue concejal en el Ayuntamiento de Pineda de Mar desde el 2011 hasta el 2017. Además de concejal siempre ha estado implicado en el tejido asociativo de Pineda. "Desde hace muchos años participo en el Centre Cultural, una entidad de teatro amateur. Ya hace 15 años que no piso el escenario pero siempre he estado implicado", contó Aragonès para una entrevista.

Por otro lado, el político también recuerda su paso por el grupo de 'diables' o el nacimiento de la plataforma ecologista, que la impulsaron para salvar la Vall de la Riera. Además, Aragonés es miembro de Òmnium Cultural y de Médicos sin Fronteras. Es, desde el 21 de mayo de 2021, el presidente de la Generalitat de Catalunya













Media vida en Esquerra

Aragonès se metió muy joven en política. En 1998 pasó a formar parte de Joventuts d’Esquerra Republicana, de las que fue portavoz nacional entre 2004 y 2007. Para el político este puesto siempre fue muy importante, dado que cree que “las JERC son una escuela de vida y tienen la responsabilidad de dar herramientas y formar políticamente generaciones enteras de jóvenes que una vez se activan ya no vuelven al sofá”.

“Las JERC fueron una etapa de aprendizaje, de recorrer el país, pero también de compromiso y de conocer mucha gente, amigos y compañeros del partido”, contaba Aragonès en una entrevista, recordando esa etapa de su vida con mucho cariño. Según ha dicho en varias ocasiones, entre esos amigos, estrechó lazos con Oriol Junqueras: “Le conocí cuando yo estaba en las JERC porque organizábamos charlas y conferencias de historia por toda Catalunya”.

En el año 2000 pasó a militar en Esquerra Republicana y, en 2006, se convirtió en diputado del Parlament de Catalunya, hasta enero de 2016, cuando aceptó el cargo de secretario de Economía. Dentro del partido, Aragonès ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional y secretario nacional de Política Económica y Conecimiento desde 2015.

Como diputado fue el responsable parlamentario de distintas áreas, como la de vivienda, cooperación, juventud, universidades o entidades de crédito y mercado de valores, entre otras. También fue ponente o autor de distintas leyes, entre las cuales destacan la Ley de consultas populares por vía de referéndum, la Ley por el derecho a la vivienda, o la Proposición de ley de publicación de las balanzas fiscales.













Su historia de 'Romeo y Julieta'

Tras varios años como pareja, muchos se han olvidado de cómo comenzó su matrimonio. Muchos círculos de la política catalana recuerdan su historia como los 'Romeo y Julieta' de la política catalana. Esto se debe a que Aragonès siempre ha estado muy ligado a ERC, ya que formó parte de este partido desde sus juventudes (JERC) y le ha representado en varias elecciones.

Lo llamativo de todo esto es que su mujer, Janina Juli formaba parte de la política de la competencia. Juli comenzó su carrera política en la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), el partido de las juventudes de la antigua Convergència y del actual PdeCAT. Desde siempre, la lucha entre el espacio convergente y ERC ha destacado por hacerse con el bloque independentista, el motivo que convertía a Pere y Janina en rivales políticos directos. A pesar de ello, llevan varios años juntos y forman parte de una consolidada familia junto a su pequeña.

La pareja se casó en julio de 2017 en la ciudad de Argentona, Barcelona. Tras dos años de feliz matrimonio, decidieron ampliar la familia y dieron la bienvenida a su primera hija.

No obstante, su historia de 'Romeo y Julieta' terminó cuando se casaron. Ese mismo año, Juli decidió abandonar la política para pasarse al bando de su marido y convertirse en una fiel defensora de él, lo que ha demostrado en multitud de ocasiones a través de sus redes sociales.

Padre de familia

Con 38 años, Aragonés se convirtió en padre de Claudia. El político comenzó a formar una familia con su pareja, Janina, en marzo de 2019. Como consecuencia de uno de los mejores días de su vida, se convirtió en el primer miembro del Govern en coger el permiso de paternidad. La familia vive en Pineda del Mar, lugar donde el político nació y creció, por lo que su apellido es muy popular allí.

Aunque en sus redes sociales predominan las publicaciones de ámbito político, también suele subir fotografías junto a las mujeres de su vida. Junto a ellas, el político comparte publicaciones a menudo en las que se les puede ver cocinando, jugando, disfrutando del campo o leyendo libros junto a su hija.

Aficiones

Además de la política, a lo que lleva dedicando su vida, Aragonès tiene otras aficiones que hacer en sus vacaciones. Según reveló el político, en su “poco tiempo libre” suele leer, sobre todo ensayo político, pasea, cocina y ve series, como 'The Crown', 'Sherlock' o 'House of Cards’. “Últimamente no he tenido mucho tiempo, pero una de mis aficiones es ir de excursión por la montaña con mi perra y cuidar del huerto de mi casa”, contó, dejando claro que una de sus grandes pasiones es la naturaleza y dedicarle tiempo a su huerto.

Asimismo, también es un gran seguidor del fútbol, concretamente del FC Barcelona, y le gusta el teatro amateur. Mantiene algunas aficiones de su juventud como vestirse de diablo para participar en el correfoc de su pueblo.

Gran empresa familiar

La pasión por la política le viene de familia. Su abuelo, Josep Aragonès i Montsant, fue alcalde durante los últimos años de la dictadura franquista. Por otro lado, su abuelo comenzó a crear lo que ahora se ve como una gran empresa familiar, ya que era un importante empresario textil y hostelero. En 1963, levantó el Taurus Park, considerado entonces como el hotel más grande de España, dado que cuenta con 343 habitaciones en primera línea de playa. Tras fallecer en un accidente de tráfico, las grandes empresas pasaron a estar en manos de sus hijos, Pere y Enric. Como consecuencia, actualmente, ambos gestionan la cadena de hoteles Golden Hotels en el litoral catalán, a través de la empresa Prohotels S. A.

Asimismo, su padre, Pere Aragonès Poch, también cayó en la política. Entre 1991 y 1995 fue concejal del Pineda presentándose en las listas de CiU como independendiente. Además, está al frente de una empresa que no ha parado de crecer desde el levantamiento de aquel Taurus Park. En 2018, tras una una inversión de 25 millones de euros, lo convirtió en un hotel de cuatro estrellas con parque acuático incluido. Gracias a ello, Golden Hotels no para de crecer y ya cuenta con otros seis complejos, dos en Tossa de Mar y cuatro en Salou. En este último inauguraron el Golden Costa Salou Adults Only, otro hotel cuatro estrellas categoría superior ubicado en la playa de La Pineda. La gran peculiaridad de este último establecimiento es que fue el primero en construirse en la localidad tras una década sin poder conseguir permisos para edificar negocios.

A diferencia de la gran empresa hotelera, el negocio téxtil que comenzó el abuelo de Aragonés no terminó también, aunque fue muy popular en su momento. Así lo recordó el propio vicepresident en una entrevista para 'La Vanguardia': “Con la crisis del textil, le tocó liquidar el negocio”, explicó, refiriéndose a su padre, quien tuvo que cerrar el negocio en 2002. Industrial Aragonès era una empresa dedicada a a confección de pijamas, ropa interior y de baño que duró muchos años, pero se vio obligada a cerrar.

Tal y como contó el propio Pere Aragonès Poch, dada la situación era mejor “afrontar el problema de golpe”. Sin embargo, antes de darse por vencidos, intentaron salvar el negocio abriendo una nueva planta en Marruecos, pero no funcionó. En relación a esto, el Presidente de la Generalitat contó que, aunque su padre era el líder, el cierre se llevó a cabo tras un acuerdo de la plantilla.

Alejado del negocio familiar

Centrado en su carrera política, Aragonès siempre ha preferido mantenerse al margen de los negocios de su familia. Tal y como se encargó de comprobar Vanity Fair, el político no tiene ninguna relación con la empresa de la familia ni tiene intención de tenerla. Según fuentes del sector hotelero en la comarca del Maresme, el político intenta evitar cualquier tipo de conexión con la empresa de su abuelo, ya que cree que podría perjudicar tanto al negocio como a su carrera política, dado que ya está encasillado como presidente de la Generalitat.