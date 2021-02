Pere Aragonès, el “hijo político” de Oriol Junqueras

Una de las personas claves tras los comicios de este 14 de febrero va a ser el candidato de Esquerra Republica de Cataluña (ERC), Pere Aragonès, ya que la pareja de baile que escoja puede hacer que Cataluña vaya en un sentido o en otro.

Aragonès se ha presentado como candidato a president después de haber estado ejerciendo esta función como interino tras la inhabilitación de Quim Torra durante los últimos meses. Bajo el mandato del expresident, sin embargo, el portavoz de ERC ha ejercido como número dos.

Aragonés es una de las personas con más recorrido político dentro de la formación republicana, a la que se afilió en 1998 con tan solo 16 años. Este legado es el que ha provocado que Aragonès sea conocido como el “hijo político” de Oriol Junqueras, con el que siempre ha mantenido una estrecha vinculación.

Aragonés fue uno de los pocos cargos que no fue cesado en la consejería tras la destitución del Gobierno de Carles Puigdemont tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre a la que vino acompañada la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el año 2017. Entre sus funciones como cargo público, antes de dar el salto a la primera línea política, destaca su cargo como concejal, diputado y secretario de Economía en la administración pública.

La vida personal del republicano

El candidato de ERC, Pere Aragonès (Pineda del Mar, 1982), es abogado y cuenta con un máster en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, unos estudios que ha ampliado con su formación en políticas públicas y desarrollo económico en la Kennedy School of Government, de Harvard.

Está casado con Janina Juli, con la que ha tenido una hija que se llama Claudia, que llegó al mundo en marzo de 2019. Con ellas comparte la mayor parte de su vida fuera de la política. Los tres viven en Pineda del Mar, donde el ahora candidato ha pasado su infancia.

Nieto de alcalde franquista

El abuelo de Pere Aragonés fue uno de los alcaldes durante las últimas décadas de la dictadura franquista además del empresario hotelero Taurus Park. Una herencia que recogieron el padre del político, Pere y su tío Enric, que después de haber invertido 25 millones de euros en el complejo hotelero han convertido el Taurus Park en la cadena hotelera Golden Hotels, que cuentan con seis hoteles por todo el litoral catalán. Todos cuentan con cuatro estrellas con parque acuático incluido.

Negocios en los que, tal y como recogen diversos medios, el candidato no tiene nada que ver, bien para no salir involucrado o para no dañar la imagen de la compañía. El padre del candidato por ERC, además, también tiene un pasado histórico.

A diferencia de su padre, alcalde en los últimos coletazos de los años franquistas, se presentó como independiente a las listas de CiU en el municipio catalán de Pineda del Mar, llegando a ser concejal durante la legislatura 1991-1995.

Su hijo se presenta a estas elecciones de Cataluña con el compromiso a sus votantes de que sentarán al Estado en la mesa de diálogo, que por culpa de la pandemia no se ha podido volver a reunir desde febrero del año pasado.