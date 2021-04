¿Qué fue de Sofía Nieto, Natalia Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'?

Solo unos pocos logran triunfar en el mundo de la televisión, incluso algunos empiezan sus carreras y acaban desapareciendo tras los focos. Pero la verdadera dificultad de quienes quieren dedicarse a la interpretación es mantenerse activos aunque pasen los años y les veamos envejecer en la pantalla. Es por esto por lo que hay muchos actores que terminaron desapareciendo y no se vuelve a saber de ellos.

Algunos artistas vuelven al anonimato, aunque siguen siendo reconocidos por la calle. Al no recibir llamadas para proyectos que les ayuden a pasar el fin de mes, muchos se decantan por cambiar de vida. Hay varios casos en los que actores deciden cambiar radicalmente de profesión y dejar a un lado el foco mediático para depositar sus esfuerzos en otro trabajo alejado de las cámaras. Este es el caso de Sofía Nieto.

Quizás el nombre de Sofía Nieto no desvele demasiado, pero seguro que si nombramos a Natalia Cuesta todos recuerdan a el conocido personaje televisivo. Sofía Nieto dio vida a la hija de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'. Sin embargo, el formar parte del reparto de una de las comedias españolas más icónicas de la televisión, no ha asegurado una exitosa carrera profesional a muchos de sus protagonistas.

Muchos lograron alargar su trayectoria profesional y ser fichados para otros proyectos, mientras otros aprovecharon el estreno de 'La que se avecina' para seguir trabajando. A pesar de ello, Nieto no fue una de ellos. Tras tres años en Desengaño, 21, la actriz probó suerte y se trasladó a Mirador de Montepinar. A pesar de ello, sólo duro en la ficción de Telecinco 26 episodios, dos temporadas, y decidió abandonar.

Después de tomar la importante decisión de alejarse de los focos, la actriz decidió alejarse de la vida pública y completar su formación. Nieto retomó su pasión por las matemáticas y se licenció con un premio extraordinario por su expediente excelente durante toda la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, además de ejercer como profesora ayudante en dicha universidad, inició un doctorado.





"Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas"

Es de suponer que la actriz ya ha terminado el doctorado, ya que se supo que se encontraba haciéndolo en 2011. Fue ese mismo año, cuando sus seguidores lograron descubrir qué había sido de ella. Nieto resolvió un acertijo matemático para 'El País' que se hizo viral, más que por su contenido por quien lo explicaba. Fue entonces cuando se descubrió a qué se dedicaba después de dejar 'La que se avecina'.

"A lo largo de estos años, ha habido momentos muy duros. Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase", declaró Nieto para una entrevista. "El día que tenga que elegir va a ser muy delicado. Pero, de momento, no pienso en ello", agregó en el pasado.

Después de la cancelación de 'Aquí no hay quien viva', la joven intentó compaginar la interpretación con su formación. Además de probar suerte en 'La que se avecina', formó parte de un cortometraje llamado 'Bichos raros' y ha aparecido en obras de teatro como 'Entremeses' de Cervantes o 'Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín' de Lorca. Aunque lo intentó, finalmente, prefirió quedarse con los números.