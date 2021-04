¿Qué fue de Mariano Alameda, Diego en 'Aquí no hay quien viva'?

Solo unos pocos logran triunfar en el mundo de la televisión, incluso algunos empiezan sus carreras y acaban desapareciendo tras los focos. Pero la verdadera dificultad de quienes quieren dedicarse a la interpretación es mantenerse activos aunque pasen los años y les veamos envejecer en la pantalla. Es por esto por lo que hay muchos actores que terminaron desapareciendo y no se vuelve a saber de ellos.

Algunos artistas vuelven al anonimato, aunque siguen siendo reconocidos por la calle. Al no recibir llamadas para proyectos que les ayuden a pasar el fin de mes, muchos se decantan por cambiar de vida. Hay varios casos en los que actores deciden cambiar radicalmente de profesión y dejar a un lado el foco mediático para depositar sus esfuerzos en otro trabajo alejado de las cámaras. Este es el caso de Mariano Alameda.

Quizás el nombre de Mariano Alameda no desvele demasiado, pero seguro que si nombramos a Diego todos recuerdan a un conocido personaje televisivo. Alameda dio vida al hermano de Lucía en 'Aquí no hay quien viva'. Sin embargo, el formar parte del reparto de una de las comedias españolas más icónicas de la televisión, no ha asegurado una exitosa carrera profesional a muchos de sus protagonistas.

Muchos lograron alargar su trayectoria profesional y ser fichados para otros proyectos, mientras otros aprovecharon el estreno de 'La que se avecina' para seguir trabajando, pero este no fue el caso de Alameda. En 2005, el actor abandonó Desengaño 21 y, dos años después, probó suerte en otra ficción de Antena 3: 'C.L.A. No somos ángeles'.

Sin embargo, en 2009, tomó la decisión de abandonar definitivamente el mundo de la interpretación. El actor encontró su nueva pasión en la meditación y el yoga, por lo que se decantó por convertir su nueva afición en su día a día. Alameda se formó en un campo completamente diferente y pasó a ser terapeuta transpersonal. A raíz de esto, decidió abrir su propio centro de meditación y desarrollo personal en Madrid, 'Centro Nagual'.

En su página web define su centro como un lugar en el que ofrecen "técnicas terapéuticas y autorrealización". Entre sus publicaciones, una de ella causó polémica. En 2016 compartió un artículo que recomendaba las bebidas de aloe vera “contra el cáncer”: "Su poder curativo la ha popularizado a tal punto que en casa nunca falta una maceta con este cultivo. En el caso específico del cáncer, estimula la función inmune y destruye los tumores". Ante esto, la Asociación Española Contra El Cáncer (AECC) aclaró que "no hay evidencia científica que demuestre que las bebidas con aloe 'destruyan' tumores. Si alguna persona con cáncer cae en la tentación de probarlo, por favor que hable con su oncólogo".

Comparte sus conferencias en YouTube

Asimismo, actualmente, imparte conferencias que son difundidas por Youtube, algunas en Mindalia Televisión, un canal en el que se difunden todo tipo de pseudoterapias y corrientes carentes de toda base científica. Al mismo tiempo, sigue formándose en su nueva profesión. Mientras continúa con su centro, intenta mejorar y aprender técnicas nuevas, además de estudiar las tradiciones espirituales comparadas. En sus redes sociales comparte las conferencias en las que habla "de lo que sabes pero no sabes que lo sabes", del karma, del desarrollo psicoespiritual, de la 'psicosmología' o de la paz interior, cuyos vídeos alcanzan miles de reproducciones.

A diferencia de otros compañeros de reparto de 'Aquí no hay quien viva', Alameda no iba mal encaminado. 'Al salir de clase' fue la ficción que le impulsó al éxito y le ayudó a llamar la atención de los espectadores. La popularidad de esta serie permitió a todo su reparto darse a conocer, por lo que Alameda no iba a ser menos, sobre todo al ser uno de los protagonistas originales. Después participó en otros proyectos como 'La verdad de Laura' o 'Paco y Veva', que le sirvieron para consolidar su carrera.

A los 25 era un reconocido actor que lo tenía todo y, ahora, con 48 años, tiene una vida completamente diferente. Ha pasado de vivir en los platós de televisión, en los teatros, donde también protagonizó varias obras, de ganar miles de euros y de ser perseguido por las fans, a vivir de la meditación. Aunque tenía una buena carrera, a principios de los 2000, decidió desaparecer.