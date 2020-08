¿Qué fue del pianista de 'Cine de Barrio' al que TVE despidió?

A Pablo Sebastián, conocido coloquialmente como el ‘pianista de José Manuel Parada’ le llegó la oportunidad laboral que marcaría su vida en el año 1995. Por aquel entonces, el pianista argentino recibió una llamada de Parada para que formara parte del espacio de TVE que muestra el más clásico cine español.

No obstante, cuando todo parecía ir bien y Pablo tenía su “personaje” bien marcado en ‘Cine de Barrio’, fue sustituido sin previo aviso. El ‘pianista de Parada’ sería sustituido por Eloísa Martín, otra artista que se ganaría a la audiencia en muy poco tiempo.

El músico argentino, por tanto, es despedido sin previo aviso y se dedicó durante un tiempo a criticar al que era su jefe, José Manuel Parada. Unas contundentes críticas que ha seguido realizando hasta hace relativamente poco tiempo.

Esta situación hizo que el argentino acudiera a programas del corazón como Sálvame Deluxe o Salsa Rosa. En el año 2003, José Manuel Parada también era cesado al frente de ‘Cine de Barrio’. Parada fue sustituido por Concha Velasco, una de las actrices más reconocidas de nuestro país por su dilatada trayectoria profesional. Esta marcha de Parada no frenó el resentimiento del pianista, que continuaba criticando, a su parecer, las malas maneras del presentador.

El reencuentro inesperado: ocurría durante el entierro de Sara Montiel

Pasado un tiempo, ambos volvieron a reencontrarse en el entierro de la internacional Sara Montiel. Aparentemente había una cordialidad y la tensión se mascaba en el ambiente. Parecía que el tiempo había apaciguado las aguas entre Pablo Sebastián y José Manuel Parada. Según la versión de Sebastián… le despidieron sin precedentes, sin explicación de por medio. Esta falta de entendimiento se tradujo en idas y venidas en platós de televisión con muchísimos ‘dardos’ de por medio.

El enfado seguía muy presente. En sus últimos años en televisión, se veía la imagen desmejorada de Pablo Sebastián. Llegó a enseñar su trasero en ‘Sálvame’ y en 2015 intervenía en el programa de televisión ‘Cámbiame Premium’ en Telecinco. Esta se convertiría en la última vez que veríamos al pianista mediáticamente.

El último ‘encontronazo’ entre Parada y Sebastián ocurría en el Bingo Las Vegas hace varios años. Ahí, parecía que estaban retomando la relación que tenían 20 años atrás, intentando recordar los buenos momentos que les unían. ¿Será quizás que ambos arrastran una época profesional complicada y por eso han querido juntar fuerzas frente a la adversidad? Es probable.

A mediados de mayo, José Manuel Parada volvía al escenario mediático para desvelar que había sido ingresado. El mítico presentador a través de su perfil en Instagram publicaba una foto de una cama de hospital junto a las siguientes palabras: “Nada mejor que tener salud. Nos lo han dicho siempre las abuelas. Que placer dejar por fin el pijama y la cama vacía para otro enfermo que tiene que ser atendido”.

Y añadía despejando dudas: “Afortunadamente no tengo coronavirus. He dado negativo en las dos pruebas. Qué sustazo. A vivir aunque sea en casa de momento. Porque la tormenta no dura eternamente. Brillará de nuevo el sol en nuestras vidas”.