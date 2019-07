¿Qué fue de M. A Barracus de ‘El Equipo A’?

Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T, se crio en un barrio pobre de Illinois, Estados Unidos, junto a sus doce hermanos. Durante su infancia fue testigo de asesinatos, violaciones o atracos, los cuales le marcarían para toda la vida y le haría querer hacer el bien a los demás.

Le concedieron una beca deportiva para la universidad, pero no pasaría ni un año antes de ser expulsado. Tras ello se alistó en el ejército, donde la disciplina siempre fue su asignatura pendiente. A los pocos años Mr. T cambió el ejército por ser portero de discoteca, reconociendo que lo que más le gustaba de ese trabajo era impedir que los camellos vendieran droga a los jóvenes.

Pero, a pesar de gustarle su nueva profesión cambió nuevamente de ella y pasó a ser guardaespaldas. Steve McQueen, Dianna Ross, Muhammad Alío Michael Jackson fueron algunos de los famosos que protegió. Cobrando 3.000 dólares al día, llegando su máximo a ser 10.000 dependiendo del grado de peligrosidad que suponía cada situación.

Su gran oportunidad para hacerse estrella del cine no llegaría hasta 1982, cuando Sylvester Stallone le descubrió y le ofreció ser su contrincante en la tercera película de ‘Rocky Balboa’. Al año siguiente llegó la serie que le daría fama mundial, ‘El Equipo A’.

©BAUER-GRIFFIN.COMParsons

M.A. (Mala Actitud) Baracus fue uno de los personajes que más conectó con el público, especialmente con los más pequeños. Mr. T se convirtió en un fenómeno de masas, consciente de ello el actor realizó varios anuncios en los que se intentaba prevenir la delincuencia juvenil, las drogas y hasta las palabras mal sonantes.

La serie finalizó en 1987 y se llevó con ella parte de la fama del estadounidense. En España le pudimos ver participando en el concurso de televisión ‘El gran juego de la Oca’. Sus apariciones en televisión disminuyeron hasta que en 1995 fue diagnosticado de un linfoma, el cual le alejó por completo del foco público hasta 2001.

Tras su vuelta el actor ha realizado trabajos como doblador en series como ‘House of Mouse’ o ‘Los Simpson’. Además, ha participado en el musical ‘I’m not dead’ (no estoy muerto) junto a artistas como Carrie Fisher (Princesa Leia en La Guerra de las Galaxias), Jaleel White (Steve Urkel en Cosas de casa) o Ralph Macchino (Daniel Larusso en Karate Kid)

Renunció a participar en la película de ‘El equipo A’ al considerarla demasiado violenta. Actualmente sigue activo a sus 67 años y participa en programas de televisión como ‘World’s Crazier Fools’ (Los idiotas más locos del mundo) en la cadena británica BBC, donde comenta vídeos graciosos que la genete envía al programa.