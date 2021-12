Lo que esconde 'Mask Singer': cómo guardan el secreto de las máscaras y la multa por filtrar información

'Mask Singer: adivina quién canta' es uno de los concursos más polémicos y llamativos de Antena 3. Este talent musical consiste en que varias personalidades conocidas se esconden bajo un disfraz para mostrar su talento como artistas sin desvelar su identidad. El jurado debe adivinar de quién se trata con la ayuda del público y el famoso que más galas logré esconder su verdadera identidad será el ganador.

Este formato internacional fue adquirido por Atresmedia en 2019 y, un año después, llegó a nuestra televisión con Arturo Valls al frente y Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota, Malú o Paz Vega como investigadores. En 2021 se estrenó una segunda temporada y, al final de la entrega, se anunció que el programa sería renovado por una tercera temporada.

Esto se debe a que el formato se ha convertido en un arma imprescindible para hacer competencia al prime time de Telecinco, en el que la cadena de Mediaset suele emitir sus formatos más potentes como 'Supervivientes'. De esta manera, Antena 3 logró restar la ventaja con la entonces cadena líder. En 2020, 'Mask Singer' marcó un 23,6% de cuota media y 2.827.000 de espectadores, mientras que en 2021 bajó hasta un 16,4% y 1.749.000 televidentes. A pesar de ello, no se lo puso fácil a Mediaset a la hora de mantener su primer puesto en el prime time de la televisión nacional.

Lo que de verdad engancha a todos estos espectadores es la expectación por conocer el verdadero rostro que se esconce bajo las máscaras. Momento que llega por decisión del público y los investigadores, quienes van recopilando las pistas hasta averiguar de quien se trata. Por este motivo, la identidad de los concursantes es protegida de todos, lo que dificulta las grabaciones.









¿Cómo se protege la identidad de los famosos?

Para proteger el gran secreto, el equipo del programa echa a todo el público presente en el plató. "No sé si la gente sabe que… Esto no sé si lo puedo contar, pero yo lo voy a contar… La máscara se revela en absoluto secretismo. Echan a todo el público de plató, echan a todo el equipo. Solo se queda el cámara y nosotros (los investigadores)", desvelaban Javier Calvo y Javier Ambrossi en 'El Hormiguero'.

"¿Pero echan al público?", reaccionó Pablo Motos muy sorprendido. "Echan a todo el público para que no se pueda filtrar", aseguraba Calvo. "Grabamos con el público hasta que está a punto de quitárselo [el disfraz], echan a todo el mundo. Se van todos diciendo, ¿Pero esto? Una tomadura de pelo", contaba, entre risas.

"Salimos de plató y todo el mundo nos mira como '¿Y qué?', '¿Era o no era'", contaba, dejando claro que todo el mundo se queda con la intriga e intenta descubrir la identidad del enmascarado a toda costa. "Te leen la cara", reconocía Ambrossi tras reconocer que ellos siempre guardan el secreto hasta la emisión, a pesar de tener que soportar las constantes preguntas de sus amigos cuando ya llevan unas copas de más en alguna de sus fiestas.

Las palabras de Los Javis se pueden corroborar en el momento en el que los investigadores descubren la identidad de los participantes. Cada entrega suele terminar con una conversación entre el jurado y el famoso desenmascarado. En ese momento, desde los planos que enfocan diferentes zonas del plató, se puede ver que los espectadores ya no están y que en el escenario hay un equipo muy reducido del programa."Nos ha tocado a nosotros ponernos peluca para grabar recursos como público", confesaba Nathalie García, CEO de Fremantle España, en la presentación del talent a la que asistió COPE.









"Llegamos a pedirles que desactivaran todos los Bluetooth del móvil"

Dada la importancia de conservar su anonimato, el rostro de los concursantes se oculta durante todo momento, incluso durante el trayecto hasta los estudios de Atresmedia. Para facilitar el secretismo, cuentan con un equipo de producción muy reducido y de confianza. Además, tanto los participantes como sus representantes van vestidos de negro y tapan su rostro con un casco. Asimismo, producción les recoge con un coche que abren ellos mismos con claves automáticas y el conductor, quien desconoce la ruta, entra cuando ellos ya están en sus asientos.

Según explicaba Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, para COPE, cada participante "tenía un espacio cerrado y llevaban cascos en los que ponía: 'no hables conmigo'". Los participantes cuentan con una zona solo para ellos, separada de los investigadores, al que pueden acceder muy pocas personas. En ese "búnker" tienen un camerino totalmente aislado.

Por si esto fuera poco, también tuvieron que pedir que se apagara el bluetooth, para evitar que se localizase a los concursantes por su móvil, y que firmaran cláusulas de confidencialidad: "Llegamos a pedirles que desactivaran todos los Bluetooth del móvil para que nadie les rastrease. Y por supuesto, tanto ellos como el equipo, muy de confianza, tienen cláusulas muy potentes de confidencialidad, bestiales".









Cláusula de confidencialidad

Como consecuencia de la expectación, Ferreiro revelaba, durante la presentación del programa, que han "sufrido chantajes y amenazas para desvelar quienes son". Incluso se han visto obligadas ha confirmar que "las pistas" que dan para ayudar a los investigadores son "reales y están basadas en hechos", ya que las acusan de engañarles e inventárselas, "sobre todo Malú": "Siempre hemos buscado que hicieran canciones opuestas a su personalidad. Jugamos al despiste, que es de lo que se trata".

Todos se esfuerzan por respetar esa incógnita y no solo por mantener la magia del formato. En el caso de infringir la cláusula confidencialidad, dicha persona sería castigada con una elevada multa. "Hay un contrato de confidencialidad para las pocas personas que conocen quién se esconde debajo de las máscaras y que se paga con una multa. No sé la cifra", contaba Arturo Valls en el programa de las hormigas.

No obstante, Trancas y Barrancas se mostraron muy intrigados e insistieron en conocer la cifra exacta de la multa que impondría el programa en el caso de desvelar alguno de los nombres de los famosos que se esconden bajo los disfraces. Una de las hormigas preguntó a Valls si rondaba los 50.000 euros y él, a pesar de asegurar que no se acordaba de la cantidad, dijo que le "suena que más". "¿80.000?", volvía a intentar Trancas. "Más, más", reconocía Valls para zanjar el tema, dado que no quería desvelar la cifra.









Los famosos siempre se encuentran bajo las máscaras

Dada la expectación que se crea ante la identidad de los famosos seleccionados para participar, muchos son los espectadores que desconfían de la mecánica del formato. Uno de los temas más discutidos en las redes sociales fue si los personajes reconocidos siempre actuaban bajo los disfraces a pesar de nos develar su identidad en ese programa, ya que muchos creían que solo asistían al escenario cuando les tocaba quitarse la máscara y hasta entonces había una persona anónima que utilizaba su grabación de voz.

Fue Norma Duval la encargada de desmentir estos rumores, aprovechando el momento en el que la acusaron de haber pasado por quirófano cuando destapó su rostro en el concurso de Antena 3. "Quiero comunicaros que yo también me sorprendí cuando vi mis imágenes en Mask Singer. Mi cara estaba inflamada, pero desde luego nada de lo que se ha especulado es cierto. También se dice que no somos nosotros los que estamos siempre debajo de las mascaras. Pues se equivocan", escribía Duval desde su cuenta de Instagram.

"La prueba es que el tiempo de espera, el inmenso calor y el peso de la propia cabeza del unicornio (disfraz bajo el que ocultaba su identidad), añadido a mi claustrofobia, me ocasionaron esa reacción de inflamación", aclaraba, dejando claro que siempre son ellos quienes están bajo el disfraz y que la hinchazón de su cara se debía al calor de la máscara.

"Muchas gracias a todos. Estar en un programa como este en estos momentos es tan importante, es tan creativo, tan bonito, tan entusiasta, tan intrigante... No sabéis todo lo que hay ahí detrás, porque nadie sabe quiénes somos. Estoy muy contenta, ha sido un placer", zanjaba desde sus redes sociales.