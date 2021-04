El programa de Cintora señala una mentira de Iglesias durante el debate: hasta dio la fuente

El debate del 4-M ha dejado muchísimos titulares. A pesar de ser un evento relativo a las elecciones de una única Comunidad Autónoma, el interés nacional estaba garantizado, al tener la presencia del exvicepresidente del actual Gobierno enfrentándose contra una Isabel Díaz Ayuso, cada día más crecida. Ha sido, justamente, este enfrentamiento, el de Iglesias contra Ayuso, uno de los que más noticias ha generado y es que los dos políticos protagonizaron momentos de tensión con argumentos y datos arrojados entre sí.

Uno de los argumentos que Iglesias trataba de exponer en el debate para tratar de demostrar la mala gestión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha resultado ser falso. Una mentira, soltada en pleno programa, de la que Iglesias no dudó ni en señalar la fuente de dónde lo había sacado. Ha sido 'Las Cosas Claras', programa de Jesús Cintora, uno de los encargados en desmentirlo.

Santiago Segura desvela la broma que le hizo Sánchez por su último éxito... y que no le hizo mucha gracia El popular actor español ha revelado en 'El Hormiguero' unas palabras que le dedicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Redacción DigitalMadrid 22 abr 2021 - 19:58

La mentira de Iglesias destapada en el programa de Cintora

La polémica se ha dado al hablar sobre los desahucios, de los que la colaboradora del programa de Cintora y periodista de Maldita.es ha asegurado que el mismo Iglesias dijo que Madrid era "la tercera comunidad que más desahucia por impagos del alquiler", añadiendo un dato que sin duda facilitó su labor de verificación:"Además dio da la fuente". Tras este momento, Cintora ha dado paso a un vídeo en el que se veía el momento concreto de Pablo Iglesias durante el debate.

"Madrid es la tercera comunidad con más desalojos, con más desahucios por impago del alquiler según el nada sospechoso Consejo General del Poder Judicial", clamaba el líder de Podemos en el programa especial organizado para aclarar, en la medida de lo posible, las dudas que los madrileños puedan tener de cara al 4-M.





Así ha sido como Jesús Cintora, tras bromear con otro de sus colaboradores ha preguntado por cómo se resolvía esta afirmación de Pablo Iglesias sobre los desahucios, a lo que su compañera de Maldita ha contestado: "Nos hemos ido a los datos del Consejo General del Poder Judicial y en el año 2020 lo que reflejan es que el número de desahucios en función de la población a Madrid le sitúa en el número 12", ha aclardao, para insistir:





"En el 12, no en el tercero con más desahucios por impagos del alquiler. Hay 11 comunidades en nuestro país que desahucian más por impago del alquiler que la Comunidad de Madrid en contra de lo que decía ayer Pablo Iglesias", sentenciaba la periodista que ha participado en el programa de TVE.

Pablo Iglesias ignora la pregunta de Susanna Griso y se niega a responder: "Se lo tendrás que preguntar a él"

Este jueves, Susanna Griso ha contado con la visita de Pablo Iglesias en 'Espejo Público' para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia, concretamente en el plan de vacunación, en las propuestas de Unidas Podemos como subir el tramo del IRPF a las rentas a partir de 60.000 euros y el debate electoral de la noche del miércoles.

"Nos dijeron: 'nunca lograréis un Gobierno de coalición, es imposible sacar a Rajoy; jamás podrás estar tú en un Gobierno con el Partido Socialista...'. Creo que el debate de ayer marca un antes y un después, además, quedan más debates. Y los números que tenemos, que no se pueden hacer públicos, y las sensaciones de ayer creo que nos colocan cada vez más cerca de sumar para que haya un Gobierno de coalición", comenzó diciendo Iglesias respecto al debate.





"Lo que estamos viendo en la mayoría de los sondeos es que se está desangrando Ciudadanos. Hasta el punto que hay serias posibilidades de que no entre en la Asamblea y muchos de esos votos van al PP, no al PSOE. ¿Eso podría explicar ese viraje que ha hecho Ángel Gabilondo? Que de entrada apostó por ese caladero y, ahora, mira hacia la izquierda", se interesó la presentadora de Antena 3.

Sin embargo, el entrevistado se mostró reacio ante la pregunta y no quiso responder. "Eso se lo tendrás que preguntar a él, Susana", le ha contestado el político. "Bueno, pero usted sabe de política un rato. Así que ese análisis seguro que me lo puede hacer", ha insistido la periodista, dejando claro que tenía los conocimientos suficientes para responder a su pregunta. "Sí, pero no estoy aquí como politólogo", ha sentenciado Iglesias mientras ignoraba su cuestión y se negaba a hacer ese análisis.