Un profesor de Harvard contesta al doctor Carballo en directo: "No tengo el placer de conocerle..."

El doctor César Carballo continúa con su trabajo fuera del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Este médico de Urgencias, a través de medios de comunicación, informa a la ciudadanía de la evolución de la covid-19 y también da sus propias recomendaciones en base a su dilatada trayectoria profesional. En redes sociales, Carballo también da su punto de vista y recibe opiniones de todo tipo. Su visión de la vacunación infantil, que arrancaba el 15 de septiembre en España, ha generado opiniones contrarias. También de expertos que trabajan en reputadas instituciones como la Universidad de Harvard.

Esta semana, el facultativo español aseguró que iba a esperar y que no iba a vacunar todavía a uno de sus hijos. "Voy a esperar un poco porque yo soy muy garantista", decía antes de indicar que las vacunas son "seguras" y que "aquí no hay una elección errónea". Carballo indicó, además, que los casos entre los menores están aumentando y que los padres tienen que plantearse "si queremos que nuestros niños afronten el covid con vacuna o sin vacuna. Desgraciadamente yo lo prefiero con vacuna, así que me estoy planteando muy seriamente vacunarlo".









Además, hace unos días aseguró en 'La Sexta Noche' que "no vacunaría a mi hijo frente al covid si tuviéramos una incidencia acumulada baja". Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard y experto en epidemias, ha respondido a estas declaraciones de Carballo en 'Todo es Mentira'.

La presentadora, Marta Flich, le preguntaba sobre las palabras de Carballo referentes a la vacunación infantil. "Este médico es muy mediático, no sé si lo conoces Elvis, el doctor Carballo... que aseguró que no se tenía que vacunar a los niños porque era peligroso". A esta cuestión, Elvis García indicaba lo siguiente: "no tengo el placer de conocerle pero no sé de dónde han salido los estudios que referencia. No sé a qué se refiere con lo de que es peligroso. Hasta ahora, la vacuna es segura, eficaz, no sé de dónde sale que necesita información".

Sobre las declaraciones del facultativo del Ramón y Cajal en las que aseguraba que no iba a vacunar a sus hijos porque "no era necesario", el doctor en Salud Pública aseguraba que "ah, bueno, eso es otro tema y lo que consideres necesario. Los niños contagian la enfermedad, la transmiten igual que un adolescente o que un adulto. Si vacunamos a los demás, ¿por qué a los niños no si ellos también contagian? Si la vacuna es segura no sé cuál es el dilema, ni se me pasa por la cabeza por qué no vas a querer vacunar a un niño si puede ser el causante de que contagie la enfermedad dentro de tu casa".









Por el momento, Carballo no ha respondido a estas palabras permaneciendo ajeno a esta réplica.

El doctor Carballo habla alto y claro de lo que puede ocurrir en las comidas en pequeños grupos: "Cuidado"

En la cita semanal de Carballo en 'La Sexta Noche', el doctor no habló solamente de la vacunación. También se pronunció sobre lo que puede ocurrir en las comidas que se producen en pequeños grupos.

En los últimos días, el debate más reciente vinculado a la covid-19 tiene que ver con las cenas de empresa o incluso las organizadas entre los propios compañeros. Son varias las empresas en las que se han desarrollado brotes a raíz de estos encuentros y, de hecho, son muchas las empresas que han decidido suspender, por segundo año consecutivo, esta cita con sus empleados. Por este motivo, el urgenciólogo pedía mucha cautela y precaución para evitar que el virus continúe propagándose y subiendo, actualización tras actualización de Sanidad, la incidencia.