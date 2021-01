Una presentadora del programa de Mónica López se disculpa con Blas Cantó por lo que dijo sobre Eurovisión

Este jueves, Televisión Española anunció que se elaborará una gala para seleccionar el sencillo con el que Blas Cantó acudirá a Eurovisión 2021. 'La hora de la 1' se hacía eco de esta noticia que todos los seguidores del festival esperaban con mucho interés. Cristina Fernández, una presentadora del programa de Mónica López, anunciaba las novedades que giran alrededor de la candidatura del murciano para la final del certamen. No obstante, cometió un error por el que ha tenido que pedir disculpas.

"Última hora: en febrero va a haber una gala para elegir quién nos va a representar en Eurovisión y lo va a presentar Blas Cantó", decía Fernández segundos antes de dar paso a Mónica López para acabar el programa. Este traspiés no ha pasado desapercibido en redes sociales, ya que la presentadora atribuyó al murciano un perfil que no le corresponde, pues será representante del festival y no presentador de dicha gala como dijo.

Los tuiteros eran conscientes del desliz y también aprovechaban muchos de ellos para comentar lo poco que "cuidan" a Eurovisión en redes sociales.

El irónico humor de Blas Cantó y las disculpas de Cristina Fernández

De este fallo se ha reído hasta el propio Cantó empleando un gif de su compañera Ruth Lorenzo que también fue elegida representante. Esto era lo que escribía el murciano: "¿¿El presentador de la gala soy yo??? ¿Soy yooooo????".

Un mensaje que ya suma cerca de 200 retweets y 1.300 'likes'. Por este fallo, Fernández ha pedido perdón por esa metedura de pata, avanzando además que este viernes Ruth Lorenzo participará en 'La hora de la 1' para analizar el certamen.

"Mañana, en 'La hora de La 1' os contamos toda la verdad sobre el festival de Eurovisión junto a la gran Ruth Lorenzo. Y sí, Blas Cantó no presenta. Nos representará", escribía la periodista.