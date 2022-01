Preocupación en 'Viva la vida' por el estado de salud de Isabel Pantoja: "Muy delicada"

Este sábado, 'Viva la vida' confirmó el complicado estado de salud en el que se encuentra Isabel Pantoja al estar en "extrema gravedad". Tal y como contaba Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, la exitosa cantante sufrió "un ataque de pánico" cuando se enteró de la intención de Julián Muñoz de protagonizar una docuserie para hablar de ella, la que se mitirá en Telecinco próximamente.

"No paraba de decir que qué más le puede pasar. 'Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas'", contaba la colaboradora. "Hubo gritos, momentos de ansiedad y además algo que a ella le afecta especialmente, que se vuelva a recordar el momento cárcel con respecto al caso Malaya", aseguraba Blázquez.

Este sábado, esta información se recordó en 'Viva la vida' de la mano de Pilar Vidal. "La situación es muy delicada. Hasta el punto de que podría haber sucedido… No vamos a ponerle nombre, han hablado de ansiedad. Pero ahora mismo lo recomendable es que no esté sola", contaba la tertuliana. "Hay que ver señales de la gente para que luego no vengan los arrepentimientos. Ahora más que nunca los necesita", agregaba.

"No ha tenido un ataque de ansiedad, ha tenido algo lo suficientemente grave como para que no esté ni un minuto sola en Cantora", apuntaba Isabel Rábago por su parte. "Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra muy débil física y mentalmente. No se encuentra bien", corroboraban unas fuentes cercanas a la tonadillera en una entrevista para 'Semana'.









"Isabel no está bien"



"Kiko le ha hundido en la miseria. Tiene mucho encima, lo de su madre ha sido un palo muy duro, pero era algo que desde hace tiempo sabía que iba a ocurrir, pero lo de su hijo la ha hundido. Eso es algo de lo que no se va a reponer nunca", aclaraban las mencionadas fuentes, haciendo referencia al motivo por el que Pantoja se encuentra tan delicada en estos momentos.

Como consecuencia, Luis Rollán, amigo de Pantoja, se ha mostrado "preocupado y triste" al ser cosnciente de lo que le está pasando a la cantante. Por este motivo, el colaborador de 'Viva la vida' aseguraba que tiene intención en ponerse en contacto con ella para animarla. Al igual que pretende llamar también a Kiko Rivera para que se mantenga cerca de su madre a pesar de todo.

"Me cuentan que Isabel no está bien", reconocía el tertuliano en el programa de Telecinco. Aunque el delicado estado de salud en el que se encuentra la cantante ya ha salido a la luz y es conocido por todos los espectadores, ninguno de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, ni su sobrina Anabel Pantoja han tenido intención de acercarse a Cantora para visitarla y animarla.