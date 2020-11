La pregunta con la que Susanna Griso arrincona a Salvador Illa: "¿Cuánto van a esperar?"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha lanzado un mensaje muy escueto pero contundente a través de redes sociales. La periodista le ha lanzado la siguiente pregunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a través de Twitter: "¿Cuánto más van a tener que esperar, Illa?".

Junto a ese mensaje, ha adjuntado un vídeo en el que aparece un pequeño hablando. Un vídeo que acumula más de 557.397 reproducciones. "Tengo diez años y soy sordo. Llevamos un mes de colegio y no me creo que estén las mascarillas visuales para ver la boca. Yo antes del coronavirus podía ver las bocas de la gente y lo podía oír mejor que ahora. Ahora con el virus, mis profesoras y mis compañeros no puedo sentirles bien. Por eso quiero que lleguen las mascarillas visuales al colegio", decía Luca.

La obligatoriedad de las mascarillas en el día a día hace que sea muy complicado que personas como Luca, se desenvuelvan con naturalidad. Todo ello se debe a que necesitan leer los labios para poder comunicarse de una manera más fácil. Un llamamiento que ha querido compartir la periodista para todos sus seguidores.

Marcos Lechet, un joven canario que también pedía mascarillas transparentes

Nuestros compañeros de COPE Canarias dieron voz al testimonio de Marcos Lechet. Marcos es un joven de Teide sordo desde los 5 años, y pedía a finales de octubre la homologación de las mascarillas transparentes. Como Luca, ve su situación con resignación, ya que le cuesta mucho más comunicarse con los demás.

Hace varios meses, entregó 70.000 firmas solicitando estas mascarillas con un objetivo muy claro: mejorar la inclusión de personas con discapacidad auditiva durante la pandemia. Según apunta, le consta que "hay otros países como Francia o Reino Unido que están repartiendo mascarillas transparentes en colegios y hospitales".

Como el pequeño Luca, también pedía a Salvador Illa una ayuda que no le llega. El joven insistía en que ahora mismo personas en su misma circunstancia se encuentran aisladas, incomunicadas y excluidas. "Por favor, que el compromiso se haga realidad. Estas mascarillas son necesarias para las personas sordas como yo o personas con autismo".

Por el momento, siguen esperando a que esas mascarillas lleguen y les sea más sencillo su rutina diaria.